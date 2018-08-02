صور.. معهد علوم البحار : مصدر البقعة الزيتية شركة كهرباء عتاقة

السويس- سيد نون

ارسل فرع معهد علوم البحار لخليجي السويس والعقبة تقريرا مفصلا للدكتورة سوزان خليف رئيس المعهد القومى لعلوم البحار، اليوم الخميس، افاد أنه تم تجميع عينات من البقعة الزيتية المحيطة بشاطئ الفرع وتحليلها بمعامل الفرع بواسطة الفريق البحثي المكلف.

وأفاد التقرير بأنه بمسح الشاطئ قبل وبعد نطاق المعهد، تبين أن مصدر التلوث صادر من محطة كهرباء عتاقة للمرة الثانية علي التوالي خلال شهر وأن المادة الزيتية من نفس نوع بقعة الزيت السابقة، حيث أن التسريب الأول كان في 27 يونيه 2018 وتكرر بنفس المنطقة اليوم بصورة أسوأ من السابق.

وأكد التقرير الذي تسلمته رئيس معهد علوم البحار، انه جار الآن اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في هذا الشأن.

يذكر أن فريق من جهاز شئون البيئة بمحافظة السويس توجه، امس حين إبلاغه من إدارة المعهد إلى شاطئ معهد علوم البحار بمحافظة السويس للوقوف على أسباب ظهور البقعة الزيتية على شاطئ فرع المعهد لخليج السويس بمنطقة الأدبية.