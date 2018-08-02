صور.. معاناة أرملة مسنة بالوادى الجديد تعيش بمفردها ولاتستطيع توفير ثمن علاجها

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

تعانى سيدة إبراهيم حمودة أرملة من أهالى محافظة الوادى الجديد وعمرها 69 سنة من أمراض بالقلب ولا تستطيع توفير قيمة العلاج نظرا لظروفها المعيشية الصعبة حيث لا تتقاضى سوى 350 جنيه معاش عن زوجها المتوفى وليس لها عائل بعد وفاته حيث تزايدت حدة إصابتها وأصبحت فى احتياج لشراء أدوية وإجراء فحوصات بصفة مستمرة بما يفوق طاقتها المالية .

وقالت الحاجة سيدة لـــ" اليوم السابع " أنها مريضة منذ وزفاة زوجها وتعيش بمفردها وتتمنى أن يتم توفير العلاج الخاص بها حتى لا تتزايد الأعارض التى تعانى منها حيث تصاب بازمات قلبية بصفة مستمرة وتكون وحدها ولاتستطيع التصرف حيث يساعدها جيرانها فى قضاء بعض احتياجاتها وشراء الادوية الخاصة لها ولم تحصل على اية خدمات طبية بالقرية التى تعيش بها .

وتناشد سيدة المسئولين بالمحافظة والجمعيات الخيرية بالتواصل معها لتوفير الأدوية والعلاج الخاص بها فى غير قادرة على شرائه أو الحصول عليه بصفة منتظمة وتزايدت أعراض المرض فى القلب والرئة بصورة كبيرة لعدم قدرتها على الانتظام فى شراء تلك الادوية .

للتواصل مع الحالة المرضية يمكن الاتصال على الرقم التالى : 0922520025