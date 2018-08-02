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الخميس، 02 أغسطس 2018 08:06 ص
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صور.. معاناة أرملة مسنة بالوادى الجديد تعيش بمفردها ولاتستطيع توفير ثمن علاجها

الخميس، 02 أغسطس 2018 06:30 ص
صور.. معاناة أرملة مسنة بالوادى الجديد تعيش بمفردها ولاتستطيع توفير ثمن علاجها الحاجة سيدة مريضة بالقلب
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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تعانى سيدة إبراهيم حمودة  أرملة من أهالى محافظة الوادى الجديد وعمرها 69 سنة من أمراض بالقلب ولا تستطيع توفير قيمة العلاج نظرا لظروفها المعيشية الصعبة حيث لا تتقاضى سوى 350 جنيه معاش عن زوجها المتوفى وليس لها عائل بعد وفاته حيث تزايدت حدة إصابتها وأصبحت فى احتياج لشراء أدوية وإجراء فحوصات بصفة مستمرة بما يفوق طاقتها المالية .
 
وقالت الحاجة سيدة لـــ" اليوم السابع "  أنها مريضة منذ وزفاة زوجها وتعيش بمفردها وتتمنى أن يتم توفير العلاج الخاص بها حتى لا تتزايد الأعارض التى تعانى منها حيث تصاب بازمات قلبية بصفة مستمرة وتكون وحدها ولاتستطيع التصرف حيث يساعدها جيرانها فى قضاء بعض احتياجاتها وشراء الادوية الخاصة لها ولم تحصل على اية خدمات طبية بالقرية التى تعيش بها .
 
وتناشد سيدة المسئولين بالمحافظة والجمعيات الخيرية بالتواصل معها لتوفير الأدوية والعلاج الخاص بها فى غير قادرة على شرائه أو الحصول عليه بصفة منتظمة وتزايدت أعراض المرض فى القلب والرئة بصورة كبيرة لعدم قدرتها على الانتظام فى شراء تلك الادوية .
 
للتواصل مع الحالة المرضية يمكن الاتصال على الرقم التالى : 0922520025
 
الحاجة سيدة مريضة بالقلب
الحاجة سيدة مريضة بالقلب

تعيش بمفردها
تعيش بمفردها

لاتستطيع توفير قيمة الدواء
لاتستطيع توفير قيمة الدواء

معاشها 350 جنيه
معاشها 350 جنيه

التقارير الطبية
التقارير الطبية

الاشعات والفحوصات
الاشعات والفحوصات

تعانى منذ سنوات طويلة
تعانى منذ سنوات طويلة

تطالب بدعمها فى العلاج
تطالب بدعمها فى العلاج

داخل غرفة الحاجة سيدة
داخل غرفة الحاجة سيدة

الحاجة سيدة وتقاريرها الطبية
الحاجة سيدة وتقاريرها الطبية

توصيف الحالة المرضية
توصيف الحالة المرضية
 
 

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