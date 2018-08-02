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صور.. مصطفى الفقى يفتتح معرض "رحلة حياة" بمكتبة الإسكندرية

الخميس، 02 أغسطس 2018 06:18 م
صور.. مصطفى الفقى يفتتح معرض "رحلة حياة" بمكتبة الإسكندرية جانب من المعرض
الإسكندرية جاكلين منير
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افتتح الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية اليوم، الخميس، معرض "رحلة حياة"، بحضور الفنانين أدم حنين ورمسيس مرزوق.

 

وأكد الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الاسكندرية، على أن من أهم الأدوار التى تلعبها المكتبة هو أبراز فنانين عظماء اثروا الحركة الفنية، خاصة فى التصوير الفوتوغرافى، مشيرا إلى أن المعرض يعد ثمرة نتاج فنانين مصريين من عمالقة الفن التشكيلى تخطت أعمالهما المحليةَ إلى العالمية، وأثرا بِفنَّيْهما تأثيرًا كبيرًا على المستويين الأكاديمى والتطبيقى، وهما الفنانان "آدم حنين" و"رمسيس مرزوق".

 

من جانبه قال الفنان رمسيس مرزوق، أنه شارك فى معارض عالمية لم يجد فيها هذا التقدير والنظام متقدما بالشكر إلى مكتبة الإسكندرية والدكتور مصطفى الفقى.

 

ويضم المعرض مجموعة من الأعمال النحتية للفنان آدم حنين أهمها تمثال أم كلثوم، كما سيعرض مجموعة من أعمال التصوير الفوتوغرافى للفنان رمسيس مرزوق، والتى تمثل عدد من الموضوعات التى تناولها مثل العمال والآثار المصرية، بالإضافة إلى إصدار كتالوج عن الفنانين يضم عدد من المقالات النقدية المصرية والعالمية التى كُتبت عنهما.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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