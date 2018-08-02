صور.. محافظ السويس يودع حجاج بيت الله الحرام للجمعيات الأهلية

السويس- سيد نون

حرص اللواء أحمد حامد محافظ السويس على لقاء حجاج بيت الله الحرام للجمعيات الأهلية بمحافظة السويس للأطمئنان عليهم وتوديعهم قبل سفرهم إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج وذلك فى لقاء عقد بقصر ثقافة السويس بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وقيادات العمل الاجتماعى ورؤساء الجمعيات الاهلية والحجاج.

حضرتوديع الحجاج كل من النائب طلعت خليل عضو مجلس النواب وعادل خشانة مديرعام التضامن الاجتماعى ورمضان ابوالحسن رئيس اتحاد الجمعيات الاهلية والشيخ ايهاب بيوض مديرعام الدعوة بمديرية الأوقاف ومحمود فوزى رئيس حى السويس ورؤساء الأحياء وقيادات الجمعيات الأهلية ورؤساء الأحياءوالقيادات التنفيذية.

واعرب المحافظ عن سعادته بلقاء وتوديع الحجاج المسافرين لأداءالفريضة قبل سفرهم ، مقدماً التهانى بفريضة الحج ، ومتمنيا لمن لم يحالفهم هذا العام بالفوزوالسفر للأراضى الحجازية العام القادم باذن الله .

وطلب المحافظ من الحجاج التعاون والمحبة والمودة بينهم فى سفرهم ، متمنياً لهم حجاً مبروراً وذنبا مغفورا والعودة سالمين لارض الوطن، وطلب منهم الدعاء للقيادة السياسية بالتوفيق والاستقرار لمصرنا.

واشار حامد إلى أن محافظة السويس منذ سنوات طويلة كانت أولى عتبات الطريق للاراضى الحجازية لأداء فريضة الحج .

وقدم كل من مدير عام الدعوة بمديرية الاوقاف عدة نصائح وتوجيهات للحجاج اثناء سفرهم للأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج والتأكيد على الحفاظ على أداء أركان الحج وكيفية تادية مناسك الحج والاستفادة من الوقت فى العبادة والحفاظ على الصلوات بالأرض المباركة.

واكد عادل خشانة ان حجاج بيت الله الحرام للجمعيات الاهلية بمحافظة السويس المسافرين لأداء فريضة الحج لعام 1439 ـ 2018 عددهم 82 حاجا سوف يتوجهون بعد غداً للارضى الحجازية .

محافظ السويس يودع حجاج بيت الله



محافظ السويس يودع حجاج بيت الله



محافظ السويس يودع حجاج بيت الله



محافظ السويس يودع حجاج بيت الله



محافظ السويس يودع حجاج بيت الله