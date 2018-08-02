صور.. فرق الإنقاذ تبحث عن 4 جثث جرفهم فيضان بجنوب إقليم "كورسيكا" الفرنسى

كتب حازم عادل تصوير أ ف ب

نجحت فرق الإنقاذ الفرنسى فى الوصول إلى 4 جثامين من المفقودين بينهم طفل، ضمن مجموعة من 7 أشخاص جرفهم فيضان مفاجيء، أمس الاربعاء، نجم عن عواصف عنيفة بجنوب إقليم (كورسيكا) الفرنسى، حيث تم إرسال 4 مروحيات وغطاسين إلى موقع الفيضان فى محاولة للكشف عن مفقودين آخرين، ومازالت البحث جارى حتى الآن.

وذكرت السلطات الفرنسية أنه تم حشد العديد من الإمكانات للعثور على شخص آخر فى عداد المفقودين، وتم فتح تحقيق فى الحادث .



اقليم كورسيكا الفرنسى



المروحيات تجرى عملية مسح شامل



رجال الاغاثة



الإغاثة تواصل البحث عن ضحايا الفيضان



المروحيات تساعد رجال البحث فى التوصل للضحايا



عمليات البحث مستمرة فى اقليم كورسيكا الفرنسى



رجال الانقاذ تواصل البحث عن المفقودين