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الخميس، 02 أغسطس 2018 02:58 م
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صور.. ضرب وسحل فى تفريق تظاهرة ضد مشروع الخدمة العسكرية الإلزامية بإسرائيل

الخميس، 02 أغسطس 2018 02:24 م
صور.. ضرب وسحل فى تفريق تظاهرة ضد مشروع الخدمة العسكرية الإلزامية بإسرائيل مظاهرات لليهود المتشددين
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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تظاهر مئات اليهود المتشددين دينيا، الخميس، فى القدس احتجاجا على قانون الخدمة العسكرية الإلزامية، مغلقين طريقا رئيسية ما دفع الشرطة للاشتباك معهم.

وقامت الشرطة الإسرائيلية بانتهاج أساليب الضرب و السحل للمتظاهرين اليهود.

وذكر بيان، أن المتظاهرين سدوا طريقا يربط القدس بتل أبيب، قبل أن تفرقهم الشرطة وتعيد فتح الشريان المرورى الحيوى.

وتأتى تظاهرة الخميس، بعد توقيف شاب عجز عن المثول أمام السلطات لطلب إعفاء بعد استدعائه للتجنيد.

ونظم اليهود المتدينون سلسلة احتجاجات فى الأشهر الأخيرة بسبب توقيف شباب متشددين متهمين بالتحايل على أداء الخدمة العسكرية.

احتجاجات لليهود الأرثوذوكس
احتجاجات لليهود الأرثوذوكس

والتجنيد مفروض على معظم الإسرائيليين اليهود عند بلوغهم 18 عاما، ويخدم الرجال لعامين و8 أشهر والنساء لعامين.

وتعفى السلطات الإسرائيلية اليهود الأرثوذكس من الخدمة العسكرية، إذا كانوا يتابعون دروسا دينية، لكن بعد تقدمهم بطلبات للجيش للحصول على الإعفاء العسكري، لكن الكثير من الطلاب المتشددين يرفضون حتى تقديم الطلب.

وفى سبتمبر 2017، أسقطت المحكمة العليا إعفاء الطلاب اليهود الأرثوذكس فى المدارس الدينية من الخدمة فى الجيش، لكنها أجلت تنفيذ حكمها عاما، مفسحة المجال أمام الحكومة لتقديم قانون جديد.

ويشكل اليهود الأرثوذكس نحو 10% من السكان فى إسرائيل ويطبقون شريعتهم بشكل صارم فى حياتهم اليومية.

إغلاق المحلات
إغلاق المحلات

 

المتظاهرين يقطعون الطرقات
المتظاهرين يقطعون الطرقات

 

تفريق المتظاهرين بالقوة
تفريق المتظاهرين بالقوة

 

تفريق المتظاهرين
تفريق المتظاهرين

 

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 

جانب من التظاهرات
جانب من التظاهرات

 

سحل المتظاهرين
سحل المتظاهرين

 

محاولات تفريق المتظاهرين
محاولات تفريق المتظاهرين

 


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