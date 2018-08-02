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صور.. سفير دولة رومانيا بالقاهرة يدعو محافظ الغربية لزيارة رومانيا

الخميس، 02 أغسطس 2018 10:23 م
صور.. سفير دولة رومانيا بالقاهرة يدعو محافظ الغربية لزيارة رومانيا محافظ الغربية وسفير دولة رومانيا بالقاهرة
الغربية عادل ضرة
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استقبل اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية سفير دولة رومانيا بالقاهرة بمكتبة بالديوان العام لمحافظة الغربية الذى وجه له دعوة رسمية لزياة دولة رومانيا لمناقشة سبل التعاون بين البلدين وتوطيد العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والعلمية والثقافية بين البلدين.

وخلال اللقاء أعرب سفير دولة رومانيا بالقاهرة عن سعادته بزيارة محافظة الغربية وعلى تعاون المحافظة مع دوله رومانيا فى مجال التعليم والابحاث العلمية مشيرا الى تطلعه ان تمدد هذه العلاقات لتشمل كافة المجالات .

قدم محافظ الغربية الشكر لسفير رومانيا على زيارته المحافظة وعلى التعاون الكامل بين الدولتين فى مجال الأبحاث العلمية، مشيرا إلى ضروة استمرارية هذا التعاون للوصول الى نتائج مثمرة فى كافة المجالات وخاصة التعاون بين الجامعات المصرية وجامعة رومانيا.

وفى نهاية اللقاء اهدى محافظ الغربية سفير رومانيا درع المحافظة كهدية تذكارية بمناسبة زيارتة للمحافظة  كما قدم سفير رومانيا البوم صور عن رومانيا لمحافظ الغربية .

 

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سفير دولة رومانيا بالقاهرة ومحافظ الغربية (1)
سفير دولة رومانيا بالقاهرة ومحافظ الغربية 

 

سفير دولة رومانيا بالقاهرةومحافظ الغربية (3)
سفير دولة رومانيا بالقاهرةومحافظ الغربية 

 

سفير دولة رومانيا بالقاهرةومحافظ الغربية (6)
سفير دولة رومانيا بالقاهرةومحافظ الغربية 

 

 


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