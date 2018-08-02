صور.. انطلاق مسيرة للمثليين الإسرائيليين فى القدس المحتلة

وكالات الأنباء – تصوير أ ف ب

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، شوارع رئيسية وفرعية فى القدس، لتأمين زحف "مسيرة المثليين"، التى نظمت فى المدينة المحتلة.

وأعلنت شرطة الاحتلال، أنها نشرت نحو 2400 شرطى بصحبة بالونات استطلاع من طراز "زبلين"، وأغلقت الشوارع لتأمين "المسيرة"، التى شارك فيها الآلاف.

ويُشار إلى أنه جرى فى "تل أبيب" خلال الأسابيع الماضية التظاهرة الأكبر والأهم للمثليين الذين طالبوا فيها المساواة فى الحقوق العائلية أيضا، وحظيت بدعم كبير من الجمهور "الإسرائيلي" عامة.



جانب من مسيرة المثليين الإسرائيليين



جانب من مظاهرة فى القدس المحتلة



شواذ إسرائيليون



علم إسرائيل وسط المتظاهرين



مسيرة المثليين الإسرائيليين