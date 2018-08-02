video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 02 أغسطس 2018 09:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. انطلاق مسيرة للمثليين الإسرائيليين فى القدس المحتلة

الخميس، 02 أغسطس 2018 08:19 م
صور.. انطلاق مسيرة للمثليين الإسرائيليين فى القدس المحتلة انطلاق مسيرة للمثليين الإسرائيليين
وكالات الأنباء – تصوير أ ف ب
إضافة تعليق

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، شوارع رئيسية وفرعية فى القدس، لتأمين زحف "مسيرة المثليين"، التى نظمت فى المدينة المحتلة.

وأعلنت شرطة الاحتلال، أنها نشرت نحو 2400 شرطى بصحبة بالونات استطلاع من طراز "زبلين"، وأغلقت الشوارع لتأمين "المسيرة"، التى شارك فيها الآلاف.

ويُشار إلى أنه جرى فى "تل أبيب" خلال الأسابيع الماضية التظاهرة الأكبر والأهم للمثليين الذين طالبوا فيها المساواة فى الحقوق العائلية أيضا، وحظيت بدعم كبير من الجمهور "الإسرائيلي" عامة.

 

 

جانب من مسيرة المثليين الإسرائيليين
جانب من مسيرة المثليين الإسرائيليين

 

جانب من مظاهرة فى القدس المحتلة
جانب من مظاهرة فى القدس المحتلة

 

شواذ إسرائيليون
شواذ إسرائيليون

 

علم إسرائيل وسط المتظاهرين
علم إسرائيل وسط المتظاهرين

 

مسيرة المثليين الإسرائيليين
مسيرة المثليين الإسرائيليين

 

مظاهرة فى القدس المحتلة
مظاهرة فى القدس المحتلة

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. 60 ألف إسرائيلى يتظاهرون ضد منع المثليين من اللجوء للحمل البديل

المملكة المتحدة تمنع "علاج المثليين" كجزء من حملة الحكومة لدعم حقوقهم

الاحتلال الاسرائيلى

القدس

اخبار القدس

اخبار العرب

اخبار العالم




لا تفوتك
وزير الطيران: الرئيس كلف بإنشاء مطار أكبر من "القاهرة" بالعاصمة الإدارية

وزير الطيران: الرئيس كلف بإنشاء مطار أكبر من "القاهرة" بالعاصمة الإدارية

فيديو جراف.. مواعيد استقبال المواطنين فى مكاتب التموين لإضافة المواليد الجدد

فيديو جراف.. مواعيد استقبال المواطنين فى مكاتب التموين لإضافة المواليد الجدد

"يا رايحين للنبى الغالى".. احتفالية بمطار القاهرة استعدادًا لسفر الحجاج..وزيرا الطيران والأوقاف يشهدان توديع أول الأفواج..بدء الحملة الدعوية بكافة الموانئ..ومصر للطيران: 325 رحلة جوية لنقل 62 ألف حاج لهذا العام

"يا رايحين للنبى الغالى".. احتفالية بمطار القاهرة استعدادًا لسفر الحجاج..وزيرا الطيران والأوقاف يشهدان توديع أول الأفواج..بدء الحملة الدعوية بكافة الموانئ..ومصر للطيران: 325 رحلة جوية لنقل 62 ألف حاج لهذا العام

اتحاد الكرة: 13 مليون جنيه قيمة الشرط الجزائى فى عقد أجيرى

اتحاد الكرة: 13 مليون جنيه قيمة الشرط الجزائى فى عقد أجيرى

عمرو دياب ودينا الشربينى.. حكاية صورة نقلت القصة من الخيال للواقع

عمرو دياب ودينا الشربينى.. حكاية صورة نقلت القصة من الخيال للواقع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة