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الخميس، 02 أغسطس 2018 07:16 م
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صور.. الكشف الطبى على 1047 من الطلاب الجدد بجامعة قناة السويس خلال يومين

الخميس، 02 أغسطس 2018 07:02 م
صور.. الكشف الطبى على 1047 من الطلاب الجدد بجامعة قناة السويس خلال يومين توقيع الكشف الطبي على الطلاب
الإسماعيلية - السيد فلاح - وجمال حراجى
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استقبلت الإدارة الطبية بجامعة قناة السويس، لليوم الثانى على التوالى الطلاب المتقدمين للكشف الطبى سواء الطلاب الجدد أو الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدن الجامعية من الفرق الدراسية المختلفة.

 

وقام كلا من الدكتور ممدوح غراب، رئيس الجامعة ونائبه لشئون التعليم والطلاب، الدكتور طارق راشد، بزيارات متفرقة خلال اليوم للإدارة الطبية و ذلك للوقوف على سير العمل داخل الإدارة وعدم وجود أى شكاوى حيث وافق المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة على توفير 10 مراوح إضافية و ذلك لزيادة الإعداد الطلابية المتواجدة و ضرورة ضمان التهوية السليمة.

 

و من جانبها أكدت الدكتورة سمر صديق، مدير عام الإدارة الطبية أن اليوم استقبلنا أكثر من 574 طالبا وطالبة ليصبح العدد الإجمالى خلال يومين فقط 1047.

 

وأوضحت مدير عام الإدارة الطبية، الخطوات التى يتم إجراءها لكل طالب والتى يأتى أولها دفع الايصالات من خلال ٦ شبابيك للدفع بكل شباك ٢ إداريين الشباك الأول مخصص للطلاب  المستجدين فقط و الثانى للطلاب المستجدين والمتقدمين للالتحاق بالمدن الجامعية والثالث لطلاب المدينة القدامى من الفرق الدراسية المختلفة بداية من الفرقه الثانية إلى الفرقة النهائية والشباك الرابع للطلاب كلية التجارة المستجدين والخامس لطلاب كلية التجارة المستجدين والمتقدمين للالتحاق بالمدن الجامعية أما الشباك السادس والأخير سيخصص لطلاب كلية التجارة القدامى الملتحقين بالمدينة، ثم يتوجه الطالب إلى عيادة رقم (١) و هى عيادات الأسنان و سحب عينة الدم و هى تضم ٤ عيادات تكرارية أى يدخل الطالب في واحدة منها فقط و عيادة خاصة بكلية التجارة و بكل عيادة ٢ طبيب أسنان و 2 إدارى و ٢ تمريض أما العيادة الثانية التى يمر بها الطالب فهى عيادة الرمد و عددها ٢ عيادة يوجد بكل منها طبيب رمد و ٣ تمريض ثم يتوجه الطالب إلى عيادة الباطنة والتسجيل الإليكترونى وعددها ٣ عيادات تكرارية بكل منها ٢طبيب بشرى و ٢ تمريض و ٢صيدلة للتسجيل الإليكترونى ثم يتوجه الطالب إلى معمل سحب عينات لإجراء تحليل المخدرات من طلاب المدينة الجامعية قدامى وجدد و تختتم الخطوات بختم و توقيع كبير أطباء.

 

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