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صور.. احتفالات ضخمة فى جلاسكو الاسكتلندية استعدادا لبطولة أوروبا المتعددة

الخميس، 02 أغسطس 2018 01:04 ص
صور.. احتفالات ضخمة فى جلاسكو الاسكتلندية استعدادا لبطولة أوروبا المتعددة احتفالات ضخمة فى جلاسكو الاسكتلندية
كتب عبد الوهاب الجندى
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تحول ساحة جورج سكوير فى مدينة جلاسكو باسكتلندا، لمنطقة احتفالات ضخمة، بمناسبة استضافة المدينة حفل افتتاح بطولة أوروبية متعددة المنافسات للعام الحالى 2018.

ويشارك فى ذلك الحدث الكبير والذى سيستمر لمدة 11 يومًا، نحو 4500 رياضى من 52 دولة يتنافسون فى مدينة جلاسكو، وما حولها من مدن، بالإضافة إلى مشاركة العاصمة الألمانية برلين، والتى تستضيف أيضا أحداث ضمن البطولة أهمها بطولة ألعاب القوى.

وتشمل البطولة الأوروبية الحالية، منافسات فى ركوب الدراجات، والجمباز، والتجديف، والسباحة، والجولف، والترياتلون وهى رياضة أشبه بالماراثون، تبدأ بالسباحة ثم ركوب الدراجات، وتنتهى بالجري.

ووفق صور نشرتها وكالات الأنباء، سيقام برنامج ثقافى يضم الموسيقى الحية والرقص والمسرح والفنون البصرية، طوال هذا الحدث الذى يستمر 11 يومًا.

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

 

احتفالات مدينة جلاسكو
احتفالات مدينة جلاسكو

 

أشكال من الألعاب النارية
أشكال من الألعاب النارية

 

إطلاق الألعاب النارية
إطلاق الألعاب النارية

 

السماء تتزين بالألعاب النارية
السماء تتزين بالألعاب النارية

 

ساحة جلاسكو
ساحة جلاسكو

 

ساحة جورج سكوير فى مدينة جلاسكو
ساحة جورج سكوير فى مدينة جلاسكو

 

ساحة جورج سكوير
ساحة جورج سكوير

 

نيران من الألعاب
نيران من الألعاب

 


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