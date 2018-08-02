"صحة" المنوفية تنظم المعرض السنوى لمنتجات نوادى المرأة بالمديرية

المنوفية - محمود شاكر

نظمت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، المعرض السنوى لمنتجات نوادى المرأة بمديرية الصحة تحت رعاية الدكتور نصيف حفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، و برئاسة الدكتورة أمال العربى مديرة إدارة تنظيم الأسرة، و بحضور الدكتورة هالة صادق مسئول نوادى المراة بقطاع السكان .

حيث تم افتتاح المعرض فى حضور مديرى الإدارات الفنية بالمديرية وحضور مقرر المجلس القومي للمرأة و مدير المجلس القومى للسكان و مدير شئون المرأة فى محافظة المنوفية ومديرة العلاقات العامة بالمديرية، وذلك فى إطار الاحتفالية باليوم العالمى للسكان.

وأثناء المعرض تم عمل ندوات تثقيفية عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتمكين المرأة من المشروعات الصغيرة وتعليمها بعض الحرف البسيطة التى تساعدها على مواجهة صعوبات الحياة وكان يضم المعرض عدد من المشغولات اليدوية وبعض الصناعات البسيطة التي تقوم مشرفات نوادي المرأة والرائدات الريفيات بتعليمها للمنتفعات من خلال هذه النوادي.