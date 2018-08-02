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الخميس، 02 أغسطس 2018 07:57 ص
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شعبة المعادن الثمينة توضح سبب تراجع أسعار الذهب عالميًا

الخميس، 02 أغسطس 2018 07:00 ص
شعبة المعادن الثمينة توضح سبب تراجع أسعار الذهب عالميًا الذهب - صورة ارشيفية
كتب إسلام سعيد
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قال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة فى غرفة القاهرة التجارية، إن هناك انخفاضًا طفيفًا فى سعر الذهب عالميا بنسبة 0.38% وهو تراجع جاء بعد تأكيد تقارير أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت 3.8 مليون برميل الأسبوع الماضى على خلاف التوقعات بانخفاض 2.8 مليون برميل، ما عزز أداء الدولار.

وأضاف واصف لـ"اليوم السابع"، أن ارتفاع الدولار أمام العملات الأخرى يؤدى بالطبع إلى تراجع المعدن النفيس عالميا، لافتًا إلى أنه رغم تنامى الشد والجذب بين واشنطن وبكين إلا أن العملة الأمريكية لا تزال قوية أمام باقى العملات، الأمر الذى يدفع نحو هبوط أسعار الذهب.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب فى مصر تسجل حاليًا أدنى مستوى لها منذ بداية عام 2018، ليسجل العيار الرئيسى فى سوق الذهب فى مصر سعر يتراوح ما بين 612 إلى 614 خلال الأسبوع الجارى.

 

 

 


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