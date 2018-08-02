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شرطة بلجيكا تشن نحو 95 ألف حملة على منازل فى مناطق ببروكسل خلال 12 شهرا

الخميس، 02 أغسطس 2018 09:49 ص
شرطة بلجيكا تشن نحو 95 ألف حملة على منازل فى مناطق ببروكسل خلال 12 شهرا الشرطة البلجيكية - صورة أرشيفية
كتب: أحمد علوى
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قالت قناة "بلجيك 24" البلجيكية، إن الشرطة البلجيكية شنت خلال الـ 12 شهر الماضيين حوالى 94809 حملة تفتيش منزلية فى بلديات أندرلخت ومولينبيك فى منطقة بروكسل.

وجاءت هذه الحملة فى خطة أطلق عليها اسم "خطة القناة" للتحقق من السجل السكنى للمقيمين بهذه البلديات، خشية من اندساس عناصر إرهابية أو متطرفة، وكذلك المواطنين الغير شرعيين.

وخلال هذه الحملة تتحقق الشرطة مما إذا كان الشخص موجود بالفعل فى العنوان الذى تم تسجيله فيه. والهدف من ذلك هو معرفة من يعيش بالضبط فى المدن الواقعة على طول القناة والكشف عن الجرائم الأخرى مثل الخداع والتضليل للاستفادة من بدلات حكومية.

ففى أندرلخت حيث نفذت الشرطة 24987 حملة تفتيشية، ووفقا لوسائل الإعلام البلجيكية فأن هذه الأرقام صدرت من مكتب وزير الداخلية جون جامبون تحت طلب من النائب بريخت فيرمولان.

ويشار إلى أن التفتيشات المنزلية تعد بمثابة رأس الحربة فى خطة القناة التى أنشأت فى أوائل عام 2016 بعد الهجمات الإرهابية فى باريس.


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