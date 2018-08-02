سقوط جزء من محارة سقف مخزن أدوية بمستشفى سمسطا المركزى ببنى سويف

سقط جزء من المحارة الخاصة بسقف مخزن الأدوية الملاحق لقسم النساء والتوليد بمستشفى سمسطا المركزى جنوب غربى محافظة بنى سويف، اليوم الخميس دون وقوع خسائر أو إصابات.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة صحة بنى سويف أن المستشفى مدرجه بخطط التطوير بخطة الوزارة وحالياً يتم إجراءات عن طريق قطاع التخطيط الاستراتيجى للوزارة وقطاع الشئون الهندسية بالقيام بإجراءات الطرح والإسناد، والتى قامت بالمعاينة وفور حدوث الطرح والإسناد سيتم تدبير مكان بديل لتقديم الخدمة الصحية.

وأشار "عبد الناصر" فى بيان له إلى أن الدكتورة هالة زايد أرسلت لجنة كلية هندسة جامعة عين شمس وقطاع العلاجى بالوزارة وتم عمل المعاينات اللازمة وأخذ العينات لتقرير النهائى لكشف عن إحلال وتجديد المستشفى أو تطويرها، وسيتم التنسيق مع الوحدة المحلية والمحافظة لإيجاد بديلاً لتقديم الخدمة الصحية.