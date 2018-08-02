سفير الهند بالقاهرة ينفى سحب الجنسية من 4 ملايين مواطن فى ولاية "آسام"

القاهرة /أ ش أ/

نفى راهول كولشيراث سفير جمهورية الهند بالقاهرة، ما تردد من أنباء تفيد بأن السلطات الهندية سحبت الجنسية من 4 ملايين مواطن فى ولاية (آسام) شمال شرق الهند، مؤكدا أن ما يجرى حاليا هو تحديث السجل الوطنى للمواطنين بدقة فى الهند.

وقال سفير جمهورية الهند بالقاهرة -فى تصريح اليوم الخميس- أن المحكمة العليا فى الهند تقوم بمتابعة هذه العملية، وتلتزم الحكومة الهندية وحكومة ولاية (آسام) بضمان حصول كل فرد على العدالة.

وأوضح سفير نيودلهى أن وزير الشؤون الداخلية فى الهند أكد بشكل قاطع أن مسودة قائمة السجل الوطنى للمواطنين المنشورة الاثنين الماضى ليست سوى مسودة ولا تمثل القائمة النهائية، ولا يوجد سبب لأى قلق أو تخوف.

وقال "ستكون هناك فرصة كافية أمام جميع المواطنين لتقديم المطالبات والاعتراضات التى سيتم سماعها ومتابعتها، حتى بعد نشر السجل الوطنى النهائى للمواطنين".

وتابع "أى شخص غير راض عن النتيجة سيحصل على فرصة تقديم طعن أمام محكمة الأجانب المنشأة بموجب مرسوم محكمة الأجانب، لعام 1964"، مشيرا إلى أن العملية ستتم بصورة عادلة وموضوعية وضمن الإطار القانونى.

واختتم السفير الهندى تصريحات بقوله "يجب ألا يشعر أى هندى حقيقى بالقلق، لأن لديهم فرصة كبيرة لتسجيل أسمائهم فى القائمة النهائية".