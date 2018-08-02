video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 02 أغسطس 2018 03:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

زوجة تشكو تعذيب نجلها البالغ 4 سنوات على يد جده بالطالبية

الخميس، 02 أغسطس 2018 02:00 ص
زوجة تشكو تعذيب نجلها البالغ 4 سنوات على يد جده بالطالبية محكمة الاسرة - ارشيفيه
كتبت أسماء شلبى
إضافة تعليق

حررت زوجة بلاغًا ضد والد زوجها أمام قسم شرطة الطالبية، بعدما عانت من تسلطه وجبروته، قائلة: والده لا يعرف الرحمة تفنن فى طرق تعذيب ابنى مرة بالجلد بالحزام وأخرى بالمنع من الطعام وكثيرًا بالحرق وفى آخر مرة استغل غياب زوجي وسفره فى الخارج وقام بخطف ابنى لإجباري على الرجوع للمنزل طمعًا فى الأموال التى يرسلها لنا وبعدها قام بمعاقبة الصغير بحرقه بالمياه الساخنة حتى كاد أن يفارق الحياة على يديه.

بداية الواقعة عند حررت الزوجة سماح.أ بلاغًا بقسم الشرطة  بعد أن حجزها والد زوجها ومنعها من المغادرة وعنفها بسبب خلاف نشب بينهما وقام بالتعدى على طفلها الصغير البالغ من العمر 4 سنوات بالحرق بالمياه الساخنة وإثر صراخها قام الجيران بطلب الشرطة ليتم اصطحابهما المستشفى.

وأثبت التقرير الطبي إصابات في أنحاء جسده من حروق وكدمات بالإضافة إلى جروح قطعية للزوجة نتيجة استخدام آلة حادة.

وعند سؤال الزوجة ذكرت أن والد زوجها دائم الخلاف معها وكانت قد طلبت منه الطلاق أكثر من مرة بسببه ولكن أهلها رفضوا، مضيفة أن والد زوجها اعتاد طردها من المنزل ومعاقبها بالحرمان من ابنها إثر كل خلاف يجمعهما، وأنه استدعى والدته أثناء حبسها للاهتمام بالصغير ورغم رؤيتها لم تتدخل لمساعدتهم يذكر أن الزوجة أقامت طلبًا لتسوية المنازعات لطلب الطلاق للضرر يها  بمحكمة الأسرة بإمبابة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

زوجة أمام محكمة الأسرة: زوجى هرب وتركنى فى الغربة برفقة أولاده دون نفقة

محكمه الاسره

دعوى حضانه

خلافات اسريه

اخبار مصر

اخبار الحوادث

اخبار مصر اليوم

اخبار الحوادث اليوم




لا تفوتك
التعليم تمد فترة البت فى طلبات الالتحاق بـ "أولى ابتدائى" حتى 7 أغسطس

التعليم تمد فترة البت فى طلبات الالتحاق بـ "أولى ابتدائى" حتى 7 أغسطس

محمد صلاح مواهب على كل لون.. بعد السلة يستعد للموسم الجديد بماراثون دراجات

محمد صلاح مواهب على كل لون.. بعد السلة يستعد للموسم الجديد بماراثون دراجات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

حبس ضابط بالتهرب الضريبى 4 أيام على ذمة قضية رشوة الجمارك وإخلاء سبيل آخر

حبس ضابط بالتهرب الضريبى 4 أيام على ذمة قضية رشوة الجمارك وإخلاء سبيل آخر

جامعة النهضة تعلن عزمها إطلاق منصة إلكترونية لرصد الأخبار الكاذبة ومواجهتها

جامعة النهضة تعلن عزمها إطلاق منصة إلكترونية لرصد الأخبار الكاذبة ومواجهتها

الحكومة توافق على مد الإعارات والإجازات بدون أجر للعاملين فى الخارج - صور

الحكومة توافق على مد الإعارات والإجازات بدون أجر للعاملين فى الخارج - صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة