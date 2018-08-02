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ربة منزل سودانية تتهم خادمتها وصديقتها بسرقتها والاعتداء عليها بالمعادى

الخميس، 02 أغسطس 2018 02:26 م
ربة منزل سودانية تتهم خادمتها وصديقتها بسرقتها والاعتداء عليها بالمعادى محكمة -أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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تباشر نيابة المعادى الجزئية، تحقيقاتها فى اتهام ربة منزل سودانية الجنسية لصديقتها وخادمتها بالاعتداء عليها بسلاح أبيض "سكين" وسرقة منزلها، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.
 
البداية كانت بتلقى رجال مباحث قسم شرطة المعادى، بلاغا من "ج.ج" 39 سنة ربة منزل، سودانية الجنسية، بتعرضها للاعتداء بسلاح أبيض"سكين" وسرقة شقتها، وتتهم كلا من صديقتها "ن.و" وخادمتها "س.ب" سودانيتان الجنسية، بارتكاب الواقعة.
 
وأكدت المبلغة فى التحقيقات، أنها كانت تسهر مع صديقتها واختلفتا على حساب أجرة السيارة وتركتها وصعدت شقتها بمنطقة دجلة المعادى، وأثناء تبديل ملابسها فوجئت بها تدخل الشقة بعدما فتحت لها الخادمة الباب واعتدت عليها بسلاح أبيض "سكين" ، وأصابتها بعدة جروح.
 
وتابعت:"انتقلت إلى المستشفى وبعدها اكتشفت سرقة مبالغ مالية من الشقة عبارة عن 200 دولار و3500 جنيه مصرى، ومصوغات ذهبية عبارة عن إسورة و2 حلق و3 غوايش، وطاقمين كاملين، و2خاتم"، مضيقة أنها تتهم خادمتها بالاشتراك مع صديقتها لسرقتها.
 
وبإجراء التحريات اللازمة وتقنين الإجراءات تم ضبط الخادمة التى أنكرت الواقعة وأكدت أنها تركتهما يتشاجران معا وغادرت الشقة.
 
تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 11868 لسنة 2018،  وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
 

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