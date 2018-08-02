رئيس مياه القناة يكرم العمال المثاليين عن القطاعات الثلاثة

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن المهندس أحمد عزب رئيس مياه القناه، فى بين له اليوم ، أنه فى إطار ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب وتحفيز المتميزين، من أجل دفع عجلة الإنجاز بشكل متميز وخلق روح الإبداع والإبتكار بين العاملين، جاء ذلك خلال تكريمه للمثاليين عن قطاع الإسماعيلية حسام محمد بحر، وسامى عبد الباسط عبد الراضى، وعن قطاع بورسعيد عادل النبراوى ،وعن قطاع السويس السيد فر ج محمد، مشيرا إلى أنه كل شهر سيتم تكريم المتميزين فى كل قطاع

وأعرب المكرمين عن تقديره لهذا التكريم والذى يمثل لهم قيمة عظيمة لتقدير جهدهم وتفانيهم فى العمل وتعبيرا معنويا متمثل فى تقدير رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لهذا الجهد وأنهم سينقلون لباقى العاملين هذا الشعور بل وسينقلون لهم كافة الخبرات التى تجعل منهم عمال مثاليين فى القريب العاجل، وتم ذلك بحضوررؤساء القطاعات الإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، ورئيس قطاع التخطيط والمتابعه والموارد البشرية ومديرعام العلاقات العامه والإعلام.