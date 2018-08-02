رئيس مصر للطيران: الشركة تنظم 325 رحلة لنقل 62 ألف حاج هذا العام

قال الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران إن الشركة تعمل وتتعاون مع كافة الجهات والهيئات المعنية والمنظمة لموسم الحج تحت مظلة وزارة الطيران المدنى وبتوجيهات من وزير الطيران المدنى على حل أى مشكلات قد تواجه الحجاج بمرحلتى السفر والعودة.
وأضاف رئيس الشركة القابضة فى الاحتفال بتوديع أول أفواج الحج، أنه حرصا من الشركة على راحة الحجاج ستصاحبكم بعثة من أبناء مصر للطيران، تضم أكفأ العناصر من المحطة والعلاقات العامة والأمـن ومختلف التخصصات لتقديم أقصى ما فى وسعهم لخدمتكم واستقبالكم فى كل من مطارى جدة والمدينة المنورة لإنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر، وتذليل كافة العقبات التى قد تواجهكم ، كما أن مصر للطيران أطلقت حملة توعية بالإرشادات الواجب اتباعها من جانب عملائنا من حجاج بيت الله الحرام لتيسير إجراءات مرحلة العودة.
وأكد عادل أنه من المخطط أن تنقل مصر للطيران هذا الموسم 62 ألف حاج بينهم حجاج الترانزيت من كافة أنحاء العالم ، بالإضافة إلى الحجاج من الإخوة الفلسطينيين وحجاج دولة مالى، وذلك على متن 325 رحلة جوية، مما يعكس الثقة الكبيرة فى امكانيات وقدرات شركتكم الوطنية "مصر للطيران".
وتابع عادل أن فريق عمل مصر للطيران الموجود لاستقبال الحجاج بمبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة والمطارات المصرية، يعمل على مدار 24 ساعة بكل جد وتفانى لسرعة انهاء الإجراءات المطلوبة لحجاج بيت الله الحرام وتقديم الرعاية للحجاج من كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال فريق عمل من العلاقات العامة.
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