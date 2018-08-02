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رئيس مصر للطيران: الشركة تنظم 325 رحلة لنقل 62 ألف حاج هذا العام

الخميس، 02 أغسطس 2018 02:56 م
رئيس مصر للطيران: الشركة تنظم 325 رحلة لنقل 62 ألف حاج هذا العام الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران
كتب احمد مصطفي - رحاب نبيل
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قال الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران إن الشركة تعمل وتتعاون مع كافة الجهات والهيئات المعنية والمنظمة لموسم الحج تحت ‏مظلة وزارة الطيران المدنى وبتوجيهات من وزير الطيران المدنى على حل ‏أى مشكلات قد تواجه الحجاج بمرحلتى السفر والعودة.

 

وأضاف رئيس الشركة القابضة فى الاحتفال بتوديع أول أفواج الحج، أنه حرصا من الشركة على راحة الحجاج ‏ستصاحبكم بعثة من أبناء مصر للطيران، تضم أكفأ العناصر من المحطة والعلاقات ‏العامة والأمـن ومختلف التخصصات لتقديم أقصى ما فى وسعهم لخدمتكم واستقبالكم ‏فى كل من مطارى جدة والمدينة المنورة لإنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر، ‏وتذليل كافة العقبات التى قد تواجهكم ، كما أن مصر للطيران أطلقت حملة توعية ‏بالإرشادات الواجب اتباعها من جانب عملائنا من حجاج بيت الله الحرام لتيسير ‏إجراءات مرحلة العودة. ‏

 

وأكد عادل أنه من المخطط أن تنقل مصر للطيران هذا الموسم 62 ألف حاج بينهم ‏حجاج الترانزيت من كافة أنحاء العالم ، بالإضافة إلى الحجاج من الإخوة ‏الفلسطينيين وحجاج دولة مالى، وذلك على متن 325 رحلة جوية، مما يعكس ‏الثقة الكبيرة فى امكانيات وقدرات شركتكم الوطنية "مصر للطيران".

 

‏وتابع عادل أن فريق عمل مصر للطيران الموجود لاستقبال الحجاج بمبنى ‏الرحلات الموسمية بمطار القاهرة والمطارات المصرية، يعمل على مدار 24 ‏ساعة بكل جد وتفانى لسرعة انهاء الإجراءات المطلوبة لحجاج بيت الله الحرام ‏‏ وتقديم الرعاية للحجاج من كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات ‏الخاصة وذلك من خلال فريق عمل من العلاقات العامة.

 


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مصر للطيران

أحمد عادل

حجاج




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