رئيس مدينة إسنا: استغلال جزء من مبنى المجلس القديم كسجل مدنى للأهالى

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر، وبرفقته المقدم محمد العيسوى رئيس وحدة الأحوال المدنية بإسنا، اليوم الخميس، موقع مجلس المدينة القديم لاختيار جزء منه مؤقت لاستخدامه سجل مدنى لمدينة إسنا وذلك لحين الإنتهاء من إنشاء السجل الجديد.

وأكد رئيس المدينة – خلال جولته - أنه تم اختيار مكان يليق بالمواطن الإسناوى لتخفيف العبء عليهم وذلك عقب الانتهاء من موافقة مصلحة الأحوال المدنية وموافقة محافظ الاقليم محمد بدر، وذلك فى اطار تقديم افضل خدمة للمواطن الإسناوى.