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رئيس شركة مياه القناه يلتقى وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولى "GIZ"

الخميس، 02 أغسطس 2018 10:48 ص
رئيس شركة مياه القناه يلتقى وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولى "GIZ" خلال الاجتماع
الإسماعيلية – السيد فلاح وجمال حراجى
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التقى المهندس أحمد عزب، رئيس شركة مياه القناه، بوفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولى "GIZ" برئاسة الدكتور فايز بدر، بحضور المحاسب محمد أبو الفتوح رئيس القطاع المالى والتجارى بمياه القناه.
 
 وتم خلال اللقاء مراجعة بعض البيانات الخاصة بإنشاء إدارة للعملاء المنزلى بالتعاون مع المعونة الألمانية، وتم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتطوير فى القطاع التجارى وعقد العديد من الدورات التى ستسهم فى إدخال التقنيات الحديثة والتى من شأنها أن تساهم فى توفير الوقت والجهد والدقة فى البيانات والمدخلات والمخرجات والذى يضمن دقة الفواتير والحرص على المشتركين والمواطنين.
 

 


 


 


 


 


 


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