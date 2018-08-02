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خالد صلاح
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رئيسة وزراء نيوزيلندا تعود بمولودتها إلى العمل

الخميس، 02 أغسطس 2018 09:46 ص
رئيسة وزراء نيوزيلندا تعود بمولودتها إلى العمل رئيسة وزراء نيوزيلاندا تحمل مولودتها
ولنجتون (رويترز)
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عادت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن إلى العمل اليوم الخميس بعد ستة أسابيع فقط من وضعها مولودتها الأولى لتصبح أول رئيسة وزراء تترك العمل فى إجازة وضع فى تاريخ الدولة.

 

ورأى كثيرون فى حمل رئيسة الوزراء البالغة من العمر 38 عاما رمزا لتقدم النساء فى الأدوار القيادية بعدما أصبحت ثانى زعيمة منتخبة تضع مولودا وهى فى المنصب بعد رئيسة وزراء باكستان الراحلة بينظير بوتو التى وضعت مولودة فى عام 1990.

 

وقالت أرديرن فى مقابلة مع تلفزيون نيوزيلندا "أشعر بالقلق يوما بعد يوم بشأن الرضاعة والنوم والحفاضات. إنه ذلك الاهتمام بأمور دنيوية بسيطة جدا".

 

وأضافت "ربما أكون من أوليات من يفعلن شيئا لم يحدث كثيرا، لكن الأمر سيصبح عاديا يوما ما".

 

وعمل برلمان نيوزيلندا خلال الشهور الماضية على أن يكون أكثر مواءمة للأطفال، إذ سيكون مسموحا لأرديرن باصطحاب ابنتها (نيف تى أروها) خلال الجلسات ويمكن للطفلة أن تستخدم المسبح مع أطفال النائبات.

 

وستغادر أرديرن مسقط رأسها فى أوكلاند لتعود إلى العاصمة ولنجتون يوم السبت. وسيعتنى رفيقها كلارك جايفورد بالطفلة عندما تشارك زوجته فى جلسة البرلمان يوم الثلاثاء.

 

وقالت أرديرن فى مقابلات إعلامية أن نيف سترافقها فى هذه الفترة بسبب الرضاعة كما ستسافر معها إلى نيويورك من أجل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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