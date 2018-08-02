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دورات تدريبية على اشتراطات السلامة للعاملين بالهيئات الحكومية فى الشرقية

الخميس، 02 أغسطس 2018 04:57 م
دورات تدريبية على اشتراطات السلامة للعاملين بالهيئات الحكومية فى الشرقية دورة تدريبية -أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى
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أعلنت مديرية القوى العاملة بالشرقية، إدارة السلامة والصحة المهنية عن تنظيم دورات تدريبية بمجال السلامة والصحة المهنية للعاملين بالقطاع الحكومى والعام والمديريات التابعة للمحافظة، على أن يتم التنسيق المباشر مع مديرية القوى العاملة مع كافة الجهات، "مراكز ومدن وأحياء ووحدات محلية قروية ومديريات الخدمات – الهيئات"، وإلزام المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى وكافة الجهات المعنية بتنفيذ ذلك.

وذكر بيان المديرية، أن الإدارة تضم مجموعة من الخبراء مفتشى السلامة والصحة المهنية المشهود لهم بالكفاءة والقدرة العملية، والذين سيقومون بالتدريب، وأنه يتم التقدم بأسماء المطلوب إلحاقهم بالدورات بموجب خطاب رسمى معتمد موقع من رئيس المصلحة أو المدير المسئول باسم السيد وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية وصورة من بطاقة الرقم القومى لكل مشترك عند تسجيل المتدرب فى كل برنامج.

وأضاف البيان أن التدريب مجانى وسيتم بمقر مركز التدريب المهنى التابع للقوى العاملة بجوار السنترال شرق الزقازيق بالنحال ومواعيد الدورة التدريبية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر، ويجب التفرغ الكامل كشرط أساسى للالتحاق بالدورات التدريبية بموجب خطاب رسمى من جهة العمل.


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