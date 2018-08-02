خبير بالأمم المتحدة: هجمات ترامب على الإعلام قد تؤدى إلى عنف ضد الصحفيين

(رويترز)

قال مقرر الأمم المتحدة المعنى بتعزيز وحماية الحق فى حرية الرأى والتعبير اليوم الخميس إن هجمات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على وسائل الإعلام تنتهك المعايير الأساسية لحرية الصحافة وتثير خطر حدوث أعمال عنف حقيقية ضد الصحفيين.

وقال ديفيد كاى فى بيان مشترك مع اديسون لانزا الذى يتولى نفس المنصب فى لجنة تابعة لمنظمة الدول الأمريكية تتعارض هذه الهجمات مع التزامات البلاد باحترام حرية الصحافة والقانون الدولى لحقوق الإنسان.

وأضافا نشعر بقلق خاص من أن هذه الهجمات تزيد من خطر استهداف الصحفيين بالعنف.