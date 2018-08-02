حصاد الأخبار.. تعرف على أهم القرارت خلال الساعات الماضية فى اليوم السابع

خلال الساعات الماضية، أعلنت قرارات وجرت أحداث كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والقرارات والأحداث فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.
التعليم تمد فترة البت فى طلبات الالتحاق بـ "أولى ابتدائى" حتى 7 أغسطس
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
تقرير لـ"الزراعة": ارتفاع مساحات 12 محصولاً صيفيًا لـ4.5 مليون فدان
الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
مفاجأة.. 90% من متعاطى المخدرات بالحقن عرضة للإصابة بالفيروسات الكبدية
الدكتور هشام أيوب أستاذ الكبد بالأكاديمية الطبية العسكرية
التعليم: مئات القضايا ضد الوزارة من طلاب الثانوية المعاقبين بسبب الغش بالامتحانات
طلاب الثانوية العامة
كل ما تريد معرفته عن وحدة "لم الشمل" بالأزهر للحد من الطلاق
الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
التضامن: اليوم سفر أول فوج لحجاج الجمعيات الأهلية
الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
9 نصائح هامة للوقاية من الأنفلونزا قبل السفر للحج.. تعرف عليها
حجاج بيت الله الحرام
"الصحة": زيادة مراكز الفيروسات الكبدية لــ114 مركزًا بالجمهورية
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
"الإسكان" تكشف تفاصيل كراسة شروط حجز 18590 وحدة "إسكان اجتماعى حر"
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الأوقاف باعتماد الطريقة الصديقية الشاذلية
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
الأرصاد: غدا طقس حار بالوجة البحرى والعظمى بالقاهرة 37 درجة
حالة الطقس
التموين: تحصيل مبلغ 100جنيه مقابل إصدار شهادة عدم التباس الاسم التجارى
الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
محافظ القاهرة يكرم أسر شهداء الوطن من الجيش والشرطة
المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
أستاذ قلب: 3 عوامل رئيسية تسبب هبوط عضلة القلب.. تعرف على طرق الوقاية
3 عوامل رئيسية لهبوط عضلة القلب
"الزراعة" تواصل حملاتها على أسواق بيع الماشية والأغنام استعداد لعيد الأضحى
سوق الماشية والأغنام
استمرار إضافة المواليد على بطاقات التموين.. تعرف على طريقة الحصول على إثبات دخل
التموين
قطع المياه عن الدقى والعجوزة و5 مناطق أخرى غدا 6 ساعات
انقطاع المياه
تعليم القاهرة: المحافظ اعتمد نتيجة الدور الثانى للإعدادية بنسبة نجاح 86%
المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
التضامن: فريق التدخل السريع بالوزارة ينقل شابا من الشارع إلى دار رعاية
غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
وزير التعليم يترأس اجتماع خطة إطلاق قاعدة بيانات الاستشهادات المرجعية فى دبى
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
السكة الحديد: مجهول يلقى حجارة على قطار مطروح ـ القاهرة.. وإصابة راكب
قطارات السكة الحديد
نبيلة مكرم: أرقامى متواجدة مع كل الجاليات المصرية بالخارج وأرد عليهم شخصيًا
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج
أستاذ قلب يحذر: القياس الخاطىء لضغط الدم يعرض المريض لمضاعفات خطيرة
الدكتور سليمان غريب أستاذ القلب بطب قصر العينى
الزراعة توافق على 690 تسجيلة مخاليط أعلاف ومركزاتها وإضافاتها
أعلاف
للباحثين عن وظيفة.. "القوى العاملة" تعلن عن 2782 فرصة عمل حتى نهاية أغسطس
محمد سعفان وزير القوى العاملة
وزير النقل يستقبل السفير الإيطالى بالقاهرة لبحث التعاون فى تطوير السكك الحديدية
وزير الإسكان يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "الإسكان" و"سيتى سكيب" العقارى
وزيرة البيئة: النمو الأخضر أحد أهداف التنمية المستدامة
وزير الأوقاف يعتمد الدفعة الأولى من الأئمة المتميزين الراغبين بالعمل شمال سيناء
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
مكتب التنسيق: 6 آلاف طالب تقدموا إلكترونيا لتنسيق الشهادات المعادلة
التنسيق الالكترونى
وكيل الأزهر: "مجلس التعليم قبل الجامعى" يعكس خطة طموحة لتطوير التعليم الأزهرى
الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر
الصحة: تدريب 27 ألف من الفرق الطبية لرفع كفاءتهم خلال 6 أشهر
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
صور الزراعة: لجان المكافحة تتفقد زراعات القطن بمحافظة بنى سويف
زراعات القطن
التعليم تغلظ عقوبة الدروس الخصوصية.. وتؤكد: لن نسمح بها إلا بتصريح
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
البابا تواضروس يصدر قرارات لضبط شئون الرهبنة بعد مقتل الأنبا ابيفانيوس
البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية
عثمان الخشت: استحداث 11 لائحة دراسية واعتماد 26 برنامج بالساعات المعتمدة
مصر تتقدم 10 مراكز فى مؤشر الابتكار العالمى
أكاديمية البحث العلمى
نائب وزير التعليم لشئون المعلمين يشارك فى لقاء تشاورى للتعاون مع الجانب القبرصى
مختار جمعة: الأوقاف تبدأ حملتها الدعوية لتوعية الحجاج فى كافة الموانئ
الدكتور محمد مختار جمعة
نقابة الأطباء: بدل العدوى حق نسعى للحصول عليه بكل الطرق
الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء
"الخدمات البيطرية" توضح حقيقة صورة النسناس المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى
محافظ القاهرة يتقدم جنازة الشهيد ملازم أول عصام محمد تميم نائبا عن الرئيس
فيديو جراف..مواعيد استقبال المواطنين بمكاتب التموين لإضافة المواليد الجدد
وفد من الكهرباء يزور خط الربط مع السودان فى توشكى تمهيداً لبدء التنفيذ
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كوكب المشترى يزين ليالى أغسطس ويظهر براقا فى سماء الوطن العربى
كوكب المشترى
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