حصاد الأخبار.. تعرف على أهم القرارت خلال الساعات الماضية فى اليوم السابع

كتبت سارة الباز

خلال الساعات الماضية، أعلنت قرارات وجرت أحداث كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والقرارات والأحداث فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

الدكتور هشام أيوب أستاذ الكبد بالأكاديمية الطبية العسكرية

طلاب الثانوية العامة

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى

حجاج بيت الله الحرام

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

حالة الطقس

الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية

المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة

3 عوامل رئيسية لهبوط عضلة القلب

سوق الماشية والأغنام

التموين

انقطاع المياه

تعليم القاهرة: المحافظ اعتمد نتيجة الدور الثانى للإعدادية بنسبة نجاح 86%

المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة

غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم

قطارات السكة الحديد

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

الدكتور سليمان غريب أستاذ القلب بطب قصر العينى

أعلاف

محمد سعفان وزير القوى العاملة

جانب من لقاء الدكتور هشام عرفات وزير النقل والسفير الإيطالى جيامباولو كانتينى

جانب من توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الإسكان وشركة انفورما

جانب من لقاء الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع ديكسيبوس أجوريدس مدير البرنامج التنفيذي للنمو الأخضر بأفريقيا

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

التنسيق الالكترونى

الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

زراعات القطن

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم

البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية

الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

أكاديمية البحث العلمى

جانب من اللقاء التشاورى

مختار جمعة: الأوقاف تبدأ حملتها الدعوية لتوعية الحجاج فى كافة الموانئ



الدكتور محمد مختار جمعة

الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء

صورة النسناس المتداولة علي مواقع التواصل الاجتماعي

محافظ القاهرة يتقدم جنازة شهيد من أبناء القوات المسلحة

مكاتب التموين

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

كوكب المشترى