توقف حركة القطارات على خط القاهرة طنطا بسبب عطل بمحطة أشمون

كتبت _ أميرة عبد السلام

تواصل ركاب قطار القاهرة _ طنطا خط منوف مع خدمة صحافة المواطن مؤكدين تعطل القطار بمحطة أشمون منذ الساعة الثالثة وحتى الآن، القطار يحمل رقم 549 و ميعاده ٢.١٥القادم من القاهرة .

وأكد القارىء مصطفى شعبان من ركاب القطار "أن جميع الخطوط القادمة من القاهرة طنطا خط منوف واقفة خلف القطار العطلان، مما أربك حركة القطارات على مدار الساعات الماضية، لافتا إلى أنه تم إبلاغ النجدة، خاصة وأن القطار به العديد من الحالات الحرجة لكبار فى السن وأطفال وسيدات.

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، عبر خدمة "واتس آب اليوم السابع" برقم 01280003799، أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.