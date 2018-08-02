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الخميس، 02 أغسطس 2018 07:17 م
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تنفيذ 1020 حكما قضائيا وتحصيل 122259 ألف جنيه خلال 24 ساعة بالغربية

الخميس، 02 أغسطس 2018 06:10 م
تنفيذ 1020 حكما قضائيا وتحصيل 122259 ألف جنيه خلال 24 ساعة بالغربية كلابش - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

 

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 1020  حكما قضائيا، منهم 518 حكم  فى غرامات، 417 حكم  فى جنح الحبس الجزئي والمستأنف، وضبط 85 هارب من مخالفة  ، وتحصيل 122259 جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 

 

 

 

https://www.youm7.com/story/2018/7/12/%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-1214-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1/3869455

 

 


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