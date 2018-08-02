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"تنفيذى المحلة" بالغربية يوافق على إنشاء نقطة شرطة وملعب

الخميس، 02 أغسطس 2018 10:41 ص
"تنفيذى المحلة" بالغربية يوافق على إنشاء نقطة شرطة وملعب اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية
الغربية عادل ضرة
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ترأس المحاسب أحمد عبد السميع رئيس مركز ومدينة المحله الكبرى، اجتماع المجلس التنفيذى بالديوان العام لرئاسة مركز و مدينة المحله الكبرى، بحضور المحاسب محمد صلاح نائب رئيس مجلس المدينة، والمحاسب السيد غازى السكرتير العام لمجلس المدينة .

وشدد عبد السميع على ضرورة الاهتمام بأعمال الرصف بعد الانتهاء من جميع المرافق اللازمة و إنارة طرق المقابر ومداخل القرى ووافق المجلس على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 7344م٢ ضمن قطعه رقم 9 برك الواقعة بحوض الغمرى بقرية محلة أبو على، لإقامة ملعب عليها على أن يتم إضافة بند إقامة محلات على السور المحيط بالملعب .
 

كما تمت الموافقه على اطلاق اسم الشهيد محمد عبد الله العنانى على كوبرى بحر نمرة العلوى ، وأيضا اسم الشهيد يونس أبو المعاطى محمد عبد اللطيف على مدرسة محلة القصب الإعدادية بمحلة القصب التابعه بشبيش.


كما تمت الموافقة على إقامة نقطة شرطة على ارض ملك الوحدة المحلية لقرية شبرا بابل مساحتها ٥٥٨م٢ قطعه رقم ٨٠حوض داير الناحية رقم ٣٣.

 

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