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تقدم الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف فى معركتى المصلوب والبيضاء "فيديو"

الخميس، 02 أغسطس 2018 07:21 م
تقدم الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف فى معركتى المصلوب والبيضاء "فيديو" الجيش اليمنى
إيمان حنا
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حققت قوات الجيش اليمنى مدعومة بالتحالف العربى باليمن، تقدما كبيرا فى معركة مديرية المصلوب بمحافظة الجوف حيث تمكنت من السيطرة على عدة مواقع كانت فى قبضة الحوثى.

وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن أبطال الجيش، حرروا عددا من المواقع التي كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي الانقلابية في منطقتي سداح وملحان بمديرية المصلوب.

 

وذكر أن المعارك "أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات، وأن عددًا من الجثث الحوثية لا زالت متناثرة في المنطقة، إلى جانب وقوع عدد من عناصر المليشيات في الأسر لدى قوات الجيش".

 

ومن جانب آخر ألحق الجيش خسائر فادحة بالحوثيين أثناء تحرير سلسلة جبال فضحة من ميليشات الحوثي الانقلابية في محافظة  البيضاء .


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