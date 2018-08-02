تعرف على الأوراق المطلوبة للكشف الطبى للطلاب الجدد بجامعة القناة

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلنت الإدارة الطبية بجامعة قناة السويس، عن فتح باب التقدم للكشف الطبى للعام الجامعى 2018- 2019 للطلاب الملتحقين بالفرقة الأولى بكليات الجامعة، تحت رعاية الدكتورممدوح غراب رئيس الجامعة وإشراف عام الدكتورطارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقالت الدكتورة سمر فتحى مديرالإدارة الطبية بجامعة القناة، فى تصريحات صحفية، أن الأوراق المطلوبة هى بطاقة الترشيح، وإجراء أشعه على الصدر بمستشفى حكومى وهما أهم الأوراق التى لابد أن يحصل عليها الطالب قبل إجراء الكشف الطبى، أما عن تحاليل الدم واختبارالمخدرات فيتم إجراءها داخل معامل التحليل الخاصة بالإدارة الطبية، وبالنسبة للطلاب الملتحقين بالمدينة الجامعية، فيتم سحب الملف أولا من المدينة الجامعية ثم التقدم لإجراء الكشف الطبى، ويشمل الكشف عيادات طب الأسنان، والرمد، والباطنة، والجلدية، والعظام، والأنف، والأذن، إلى جانب إجراء تحليل الدم٠

وأكدت مديرعام الإدارة الطبية على بدء العمل داخل الإدارة لإجراء الكشف الطبى على الطلاب الناجحين بالثانوية العامة والملتحقين بجامعة قناة السويس من الثامنة والنصف صباحا حتى الواحدة والنصف ظهرًا والعمل داخل العيادات يستمر حتى خروج آخر طالب.

وأضافت مدير الإدارة الطبية بجامعة القناة، أن هذا العام تم إتباع نظام جديد وهو قبول الطلاب الناجحين بكل مرحلة بدون تحديد جدول للكليات، وذلك لتقليل العبء عن الطلاب المغتربين، وتيسير الإجراءات على الطلاب الملتحقين بالكليات المختلفة، ويتم الكشف الطبى بالإدارة الطبية بالطابق الأراضى بمبنى رعاية الشباب بمقر الجامعة الجديدة.