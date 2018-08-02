"ترامب" يشكر "كيم" لإرسال رفات الجنود الأمريكيين ويتطلع للقائه قريبا

واشنطن (أ ش أ)

أعرب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الخميس، عن امتنانه للزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون بعد إرسال الأخير لرفات الجنود الأمريكيين الذين قُتلوا خلال الحرب الكورية.

وكتب ترامب - فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" نقلتها صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية - " أشكر الزعيم كيم جونج أون على الوفاء بوعدك وبدء إرسال رفات أحبائنا المفقودين الذين سقطوا فى الحرب"، مضيفا "أنا لست مندهشا على الإطلاق من اتخاذك ذلك الإجراء الجيد، كما أشكرك على خطابك اللطيف وأتطلع إلى رؤيتك قريبا ".

وتأتى تغريدة الشكر بعد ساعات من قيادة نائب الرئيس الأمريكى مايك بينس فى هاواى لمراسم الترحيب بعودة الرفات التى لم يتم تحديد هويتها، والتى عادت بموجب اتفاقية تم التوقيع عليها مؤخرا بين ترامب وكيم.

وتضمن التسليم 55 من الرفات التى ستخضع للتحليل من أجل تحديد هويتة أصحابها.