video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 02 أغسطس 2018 06:23 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تحقيقات النيابة: لا شبهة جنائية فى مصرع طفل بعد سقوطه من "توك توك"

الخميس، 02 أغسطس 2018 05:05 م
تحقيقات النيابة: لا شبهة جنائية فى مصرع طفل بعد سقوطه من "توك توك" توك توك -أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق
كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل مصرع طفل عقب سقوطه من "توك توك" كان يستقله بصحبة والده بمركز البدرشين بجنوب الجيزة، حيث تبين عدم وجود شبهه جنائية حول الحادث، وأن الواقعه حادث سير طبيعى.
 
وكشفت التحقيقات، أنه أثناء استقلال الطفل "توك توك" بصحبته والده بإحدى قرى مركز البدرشين بجنوب الجيزة، قامت إحدى السيارات بتضييق الطريق على سائق الـ"توك توك"، مما أدى إلى إنحرافه، ومن ثم اختلال توازن الطفل، و سقوطه من الـ"توك توك"، ما أسفر عن إصابته التى أدت إلى وفاته.
 
استمعت النيابة العامة لأقوال والدة الطفل، والتى نفت وجود شبهة جنائية، كما استمعت لأقوال سائق الـ"توك توك"، الذى أكد ما جاء بالتحقيقات وعليه صرحت النيابة بدفن الطفل.
 
وتلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد مصرع طفل نتيجة سقوطه من "توك توك" بالبدرشين، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن طفل 3 سنوات كان يستقل توك توك بصحبة والده ولكنه سقط مما أسفر عن إصابته بعدة جروح فارق على إثرها الحياة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النيابة تطلب التحريات حول مصرع طفل عقب سقوطه من "توك توك" بالبدرشين

مصرع طفل

حادث توك توك

توك توك

البدرشين

اخبار الحوادث

حوادث مصر




لا تفوتك
للباحثين عن وظيفة.. "القوى العاملة" تعلن عن 2782 فرصة عمل حتى نهاية أغسطس

للباحثين عن وظيفة.. "القوى العاملة" تعلن عن 2782 فرصة عمل حتى نهاية أغسطس

رئيس السكة الحديد: 182 ألف مقعد إضافى خلال عيد الأضحى اعتبارا من 15 أغسطس

رئيس السكة الحديد: 182 ألف مقعد إضافى خلال عيد الأضحى اعتبارا من 15 أغسطس

صور..القصة الكاملة لسرقة قرنية موظف بقصر العينى.. الزوجة: "محمد دخل يعمل قسطرة مات ورأيت دماء تسيل من عينه فى مغسلة المستشفى".. وشقيقه: "طبيب قالى أخوك كان حى أثناء أخذ القرنية".. ويناشد المسئولين:عايز حق أخويا

صور..القصة الكاملة لسرقة قرنية موظف بقصر العينى.. الزوجة: "محمد دخل يعمل قسطرة مات ورأيت دماء تسيل من عينه فى مغسلة المستشفى".. وشقيقه: "طبيب قالى أخوك كان حى أثناء أخذ القرنية".. ويناشد المسئولين:عايز حق أخويا

فيديو.. تميم يحاصر حجاج بلاده.. أجهزته ترهب القطريين وتحجب رابط وزارة الحج السعودية.. وأمير مكة: لم يصل أى حاج من قطر حتى الآن.. والمملكة تكشف عن إجراءات جديدة لتمكين مواطنى الدوحة من أداء المناسك هذا العام

فيديو.. تميم يحاصر حجاج بلاده.. أجهزته ترهب القطريين وتحجب رابط وزارة الحج السعودية.. وأمير مكة: لم يصل أى حاج من قطر حتى الآن.. والمملكة تكشف عن إجراءات جديدة لتمكين مواطنى الدوحة من أداء المناسك هذا العام

مصدر دبلوماسى: عرض محمد محسوب على قاض إيطالى قبل تسليمه لمصر

مصدر دبلوماسى: عرض محمد محسوب على قاض إيطالى قبل تسليمه لمصر

صور.. أجيرى: أعلم طريقة لعب أفريقيا وهدفى تطوير الكرة المصرية

صور.. أجيرى: أعلم طريقة لعب أفريقيا وهدفى تطوير الكرة المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة