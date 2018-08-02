تحقيقات النيابة: لا شبهة جنائية فى مصرع طفل بعد سقوطه من "توك توك"

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل مصرع طفل عقب سقوطه من "توك توك" كان يستقله بصحبة والده بمركز البدرشين بجنوب الجيزة، حيث تبين عدم وجود شبهه جنائية حول الحادث، وأن الواقعه حادث سير طبيعى.

وكشفت التحقيقات، أنه أثناء استقلال الطفل "توك توك" بصحبته والده بإحدى قرى مركز البدرشين بجنوب الجيزة، قامت إحدى السيارات بتضييق الطريق على سائق الـ"توك توك"، مما أدى إلى إنحرافه، ومن ثم اختلال توازن الطفل، و سقوطه من الـ"توك توك"، ما أسفر عن إصابته التى أدت إلى وفاته.

استمعت النيابة العامة لأقوال والدة الطفل، والتى نفت وجود شبهة جنائية، كما استمعت لأقوال سائق الـ"توك توك"، الذى أكد ما جاء بالتحقيقات وعليه صرحت النيابة بدفن الطفل.

وتلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد مصرع طفل نتيجة سقوطه من "توك توك" بالبدرشين، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن طفل 3 سنوات كان يستقل توك توك بصحبة والده ولكنه سقط مما أسفر عن إصابته بعدة جروح فارق على إثرها الحياة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.