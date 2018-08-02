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تحرير 529 مخالفة مرورية وضبط سائق لتعاطيه المخدرات خلال حملة بمطروح

الخميس، 02 أغسطس 2018 07:51 م
تحرير 529 مخالفة مرورية وضبط سائق لتعاطيه المخدرات خلال حملة بمطروح حملة مرورية -أرشيفية
مطروح _ حسن مشالي
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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير الأمن، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 529 مخالفة مرورية وتحصيل 10 آلاف و 500 جنيه غرامات فورية وضبط سائق لتعاطيه المخدرات أثناء القيادة.

قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، إن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 87 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

كما تم أخذ عينات عشوائية من 13 من قائدى السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطى سائق من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحضر اللازم لعرضه على النيابة العامة، وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.


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