تجديد حبس عامل قتل شقيقته بسبب شكه فى سلوكها بالبدرشين 15يوما

جدد قاضى المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة حبس "محمود.ي" عامل قتل شقيقته بمركز البدرشين بجنوب الجيزة، 15يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

ومن جانبها تواصل النيابة العامة تحقيقاتها فى القضية، حيث تنتظر تقرير الصفة التشريحية حول جثة المجنى عليها، فضلاً عن تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وأعترف المتهم فى تحقيقات النيابة بقتله المجنى عليها بعد وصلة ضرب، نتيجة سوء سلوكها، التى جعلت أهالى قرية منشأة دهشور يتندرون عليه.

وكانت النيابة صرحت بدفن جثة المجنى عليها "إيمان.ي" بعد التشريح وطلبت تقرير الطب الشرعي حول الوفاة، لتحديد اسبابه بشكل مفصل، واستدعت عدد من شهود العيان حول الواقعة؛ لسماع أقوالهم.

وتبين من مناظرة جثمان الضحية أنها فى العقد الثالث من العمر ومصابة كدمات فى مناطق متفرقة من جسدها، نتيجة التعدى عليها بالضرب والذي أسفر عن وفاتها.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القت القبض على عامل لاتهامه بقتل شقيقته بسبب خلافات أسرية بالبدرشين، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.