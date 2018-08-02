video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 02 أغسطس 2018 12:36 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بلتون: 70.10 قيمة عادلة لمصر الجديدة و19.60 لمدينة نصر مع التوصية بالشراء

الخميس، 02 أغسطس 2018 11:36 ص
بلتون: 70.10 قيمة عادلة لمصر الجديدة و19.60 لمدينة نصر مع التوصية بالشراء البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
أصدرت شركة بلتون المالية القابضة، تقريرا بحثيا تناولت فيه تقييم شركات محافظ الأراضى وبالتحديد سهمى شركتى مدينة نصر للإسكان والتعمير، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، باعتبار أن 75-90% من تقييم هذه الشركات مدعوم بتقييم محفظة الأراضي مقارنة بتقييمات المساحات المطورة في الشركات النظيرة، ووضعت في الاعتبار عوامل أكثر تحفظاً، على سبيل المثال،  تثبيت أسعار قطع الأراضي الجديدة التي ستُطرح خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وتخفيض سعر المتر المربع ليتماشى مع سعر البيع الأخير لقطع الأراضي المطروحة في المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية.
 
 
وأضافت بلتون، أنه بالنسبة لتقييم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إذا تم خفض سعر بيع / للمتر المربع خلال عام 2018 متوقع من 4500 جنيه للمتر إلى 3500 جنيه للمتر، وذلك في ضوء سعر البيع الأخير للمتر المربع في المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، والأسعار المرتقبة فى المرحلة الثانية، فإنه مع تثبيت أسعار الأراضي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة مع الحفاظ على تصاعد التكلفة، ومن ثم انكماش هوامش الأرباح في الثلاثة أعوام الأولى، نتج الافتراض قيمة عادلة 35.00 جنيه للسهم، متضمناً ارتفاع محتمل بنسبة 20% عن سعر السوق الحالي، وصافي قيمة حالية/ للمتر المربع عند 625 جنيه، لتستقر قيمتنا العادلة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عند 70.10 جنيه/ للسهم مع التوصية بالشراء.
 
أما بالنسبة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير يصل 11.40 جنيه/ للسهم، فمع تطبيق الافتراضات السابقة، مع اختلاف سعر بيع المتر المربع المستخدم عند 4000 آلاف جنيه للمتر المربع خلال 2018 متوقع في تاج سيتي (مقارنة بـ 5000 جنيه للمتر المربع في نموذج التقييم الحالي) و3500 جنيه للمتر المربع بمشروع سرايا (مقارنة بـ 3800 للمتر المربع في تقييمنا الحالي)، فإن استخدام سعر بيع المتر المربع في العاصمة الإدارية الجديدة كعامل في نموذج تقييم شركة مدينة نصر متحفظاً لأنه مع الاتجاه نحو العاصمة الإدارية الجديدة، من المفترض أن تنخفض أسعار الأراضي نسبة إلى القاهرة الجديدة.
 
 
وتابع: "وبالتالى أدى ذلك إلى وصول أقل تقييم لشركة مدينة نصر إلى 11.40 جنيه للسهم، ما يعني ارتفاع محتمل بنسبة 10% عن سعر السوق الحالي، كما أن صافي القيمة الحالية الضمني/ للمتر المربع في تقييم شركة مدينة نصر يبلغ 1600 جنيه / للمتر المربع، وتستقر القيمة العادلة الحالية لشركة مدينة نصر عند 19.60 جنيه للسهم مع التوصية بالشراء.
 
وأرجعت بلتون، السبب الرئيسي وراء الفارق الكبير بين صافي القيمة الحالية لكل من شركتي مصر الجديدة (625 جنيها للمتر المربع) وشركة مدينة نصر (1640 جنيها للمتر المربع) هو أن شركة مدينة نصر تتبنى استراتيجية ناجحة لتطوير الأراضي وتحويلها إلى مشاريع عقارية ذات قيمة إضافية في كافة مشروعاتها مقابل استراتيجية شركة مصر الجديدة البطيئة لتطوير أراضيها. في الوقت نفسه، لدى شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير 5 طروحات تشغيلية في كل من مشروعات تاج سيتي وسراي، بالإضافة إلى اتفاق تقاسم إيرادات مع شركة بالم هيلز (كابيتال جاردنز) في سراي. في حين لدى شركة مصر الجديدة اتفاق تقاسم إيرادات واحد فقط مع شركة سوديك في نيوهليوبوليس، مع عدم التطوير على الإطلاق بمشروع هليوبارك.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 1 - 8 -2018

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

بلتون

عقارات




لا تفوتك
أصول الأوقاف كنز مصر المهدر.. البرلمان يكشف حجم الممتلكات بعد توجيهات السيسي بالاستفادة منها لصالح الشعب.. لجنة الخطة: تقدر بـ"تريليون" جنيه ويجب تقديم حصر شامل لها.."اللجنة الدينية": نعقد مائدة حوار لبحث الملف

أصول الأوقاف كنز مصر المهدر.. البرلمان يكشف حجم الممتلكات بعد توجيهات السيسي بالاستفادة منها لصالح الشعب.. لجنة الخطة: تقدر بـ"تريليون" جنيه ويجب تقديم حصر شامل لها.."اللجنة الدينية": نعقد مائدة حوار لبحث الملف

بالأرقام.. أردوغان ينعش خزانة الصهاينة.. ارتفاع حجم التبادل التجارى بين تركيا وإسرائيل منذ 2002 إلى 2017 لـ 2.5 ضعفًا.. زيادة الصادرات لتل أبيب 3 أضعاف.. والواردات الإسرائيلية لأنقرة تشهد ارتفاعًا غير مسبوق

بالأرقام.. أردوغان ينعش خزانة الصهاينة.. ارتفاع حجم التبادل التجارى بين تركيا وإسرائيل منذ 2002 إلى 2017 لـ 2.5 ضعفًا.. زيادة الصادرات لتل أبيب 3 أضعاف.. والواردات الإسرائيلية لأنقرة تشهد ارتفاعًا غير مسبوق

نيمار ينضم إلى باريس سان جيرمان فى الصين قبل كأس السوبر.. فيديو

نيمار ينضم إلى باريس سان جيرمان فى الصين قبل كأس السوبر.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة