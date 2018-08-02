بعد إنتهاء الإنشاء والصيانة..تعرف على موقف 5مدارس جديدة بمدينة أسوان

أسوان- صلاح المسن

تكثف هيئة الأبنية التعليمية بأسوان ومديرية التربية والتعليم بأسوان جهودهما لإستقبال للعام الدراسى المقبل من حيث الانتهاء من أعمال الإنشاءات والصيانة والتأكد من مدى جاهزية كافة المدارس للعام الدراسي الجديد و حل المشكلات التي تواجهها.

" اليوم السابع " يقدم ما أسفرت عنه لجنة المتابعة الميدانية المشكلة من المحافظة ومديرية التربية والتعليم والأبنية التعليمة لتقييم الموقف النهائي للمدارس الجديدة بإدارة أسوان التعليمية.

أولاً : المدرسة الثانوية بنات حيث من المقرر دخول المدرسة صيانة على مرحلتين.

ثانياً : مدرسة العروبة جارى العمل بها وليس بها مشكلات مياه أو كهرباء.

ثالثاً : مدرسة المدينة الصناعية القديمة " الشهداء " غير مجهزة وناقصة الكهرباء والمياه.

رابعاً : مدرسة السادات كشفت لجنة المتابعة أن المبنى الجديد اكتمل وهو عبارة عن أربعة ادوار 24 فصل و التجهيزات ناقصة والمبنى القديم انتهت به الصيانة الشاملة في مرحلة التشطيبات النهائية.

خامساً : المدرسة اليابانية كشفت لجنة المتابعة الميدانية أنه جاري بناء السورالخارجى وجارى بعض التشطيبات.