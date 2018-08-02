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بعد إنتهاء الإنشاء والصيانة..تعرف على موقف 5مدارس جديدة بمدينة أسوان

الخميس، 02 أغسطس 2018 02:30 ص
بعد إنتهاء الإنشاء والصيانة..تعرف على موقف 5مدارس جديدة بمدينة أسوان مساعد المحافظ ومدير هيئة الأبنية التعليمية
أسوان- صلاح المسن
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تكثف هيئة الأبنية التعليمية بأسوان ومديرية التربية والتعليم بأسوان جهودهما لإستقبال  للعام الدراسى المقبل من حيث الانتهاء من أعمال الإنشاءات  والصيانة والتأكد من مدى جاهزية كافة المدارس  للعام الدراسي الجديد و حل المشكلات التي تواجهها.
 
" اليوم السابع " يقدم ما أسفرت عنه لجنة المتابعة الميدانية المشكلة من المحافظة ومديرية التربية والتعليم والأبنية التعليمة لتقييم الموقف النهائي للمدارس الجديدة  بإدارة أسوان التعليمية.
 
أولاً :  المدرسة الثانوية بنات حيث من المقرر دخول المدرسة صيانة على مرحلتين.
 
ثانياً  : مدرسة العروبة جارى العمل بها وليس بها مشكلات مياه أو كهرباء.
 
ثالثاً  : مدرسة المدينة الصناعية القديمة " الشهداء " غير مجهزة وناقصة الكهرباء والمياه.
 
رابعاً : مدرسة السادات  كشفت لجنة  المتابعة أن المبنى الجديد اكتمل وهو عبارة عن أربعة ادوار 24 فصل و التجهيزات ناقصة والمبنى القديم انتهت به الصيانة الشاملة في مرحلة التشطيبات النهائية.
 
خامساً : المدرسة اليابانية كشفت لجنة  المتابعة الميدانية  أنه   جاري  بناء السورالخارجى وجارى بعض التشطيبات.
 
مساعد المحافظ ومدير هيئة الأبنية التعليمية 1
مساعد المحافظ ومدير هيئة الأبنية التعليمية 

جولة بالمدارس 2
جولة بالمدارس 

جانب من الجولة 3
جانب من الجولة 

مرحلة التشطيبات 4
مرحلة التشطيبات 

مساعد المحافظ 5
مساعد المحافظ 

الاستعداد للعام الدراسي 6
الاستعداد للعام الدراسي 

استكمال الانشاءات 7
استكمال الانشاءات 

 


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