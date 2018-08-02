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بحضور الرئيس.. خريجو الدفعة 156 ضباط صف متطوعون يهتفون "المجد للشهداء"

الخميس، 02 أغسطس 2018 10:57 ص
بحضور الرئيس.. خريجو الدفعة 156 ضباط صف متطوعون يهتفون "المجد للشهداء" احتفالية تخريج الدفعة 156 ضباط صف متطوعين
كتب سمير حسنى - محسن البديوى
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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عرضا رياضيا للطلبة المقاتلين خلال حفل تخريج دفعة جديدة من رجال ضباط الصف المعلمين الدفعة 156 دفعة الشهيد البطل مساعد أول عطية صالح محمدين حسن.

كما شاهد الرئيس السيسى عرضا رياضيا تضمن تمارين القتال المتلاحم والدفاع عن النفس، وأدى الطلبة تمارين البطن بأشكال مبتكرة ذات درجة صعوبة عالية، ودخلت الموانع المشتعلة ليقفز الطلبة من وضع الانبطاح المائل والقفز من الموانع المشتعلة أثناء القيام بتمرين الضغط ما يعكس مدى جرآة وفدائية الطالب المقاتل.

ودخلت 4 مركبات ساحة العرض محملة بعدد من الطلبة أثناء استعراض تمارين العقلة بيد واحدة، ودخلت مجموعة أخرى وأدت تمرين البطن من أعلى المركبة، واستعرضت مجموعة من الطلبة من خلال أجهزة مبتكرة للعقلة والضغط لإظهار قوة الطالب ولياقته البدنية العالية، وقدم عددا آخر من الطلبة عرضا تضمن مهارات الاشتباك فى رياضة الكاراتيه والكونغ فو، وهتف الطلبة بصوت عال"المجد للشهداء".

فيما تقدمت مركبتان عليهما مجموعة من مقاتلى معهد ضباط الصف المعلمين، وقاموا بالقفز من المركبات بجرآة واحتراف وقدرة عالية على اجتياز الموانع المشتعلة بكل قوة وجسارة.


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