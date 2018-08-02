video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 02 أغسطس 2018 09:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تستمع إلى أقوال عدد من محتجزى قسم المرج فى واقعة مقتل محتجز بسبب مشاجرة

الخميس، 02 أغسطس 2018 09:00 ص
النيابة تستمع إلى أقوال عدد من محتجزى قسم المرج فى واقعة مقتل محتجز بسبب مشاجرة جثة - أرشيفية
كتب عامر مصطفى
إضافة تعليق

استمعت نيابة حوادث شرق القاهرة، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، إلى أقوال عدد من المحتجزين داخل قسم شرطة المرج فى واقعة مقتل محتجز على يد آخر داخل القسم بسبب فرض السيطرة على مكان الغرفة، بعد مشادة كلامية بينهم، تطورت إلى مشاجرة تخلص فيها أحدهم من الآخر.

وجدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، حبس بحبس محتجز متهم بقتل آخر داخل حجز قسم شرطة المرج، بسبب محاولة فرض السيطرة داخل غرفة الحجز، وذلك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وقالت التحقيقات إن المشاجرة نشبت بين "محمود .س"، 38 سنة، سائق، مقيم الجيزة، و"وائل. ا"، 39 سنة، عاطل مقيم بالمرج، و"أشرف .س"، 33 سنة، عاطل، ومقيم بالمرج، المجنى عليه، داخل القسم بسبب محاولة الأخير فرض السيطرة على الغرفة التى يتواجد بها محتجزى القضايا، وهو ما أدى إلى تطور المشادة الكلامية لمشاجرة قام المتهمين بالتعدى على المجنى عليه بطعنه بمعلقة أدت إلى إصابته بجرح غائر بالبطن

وكان مصطفى مخلوف، ومحمد الصباغ، وكلاء نيابة حوادث شرق القاهرة، بإشراف أحمد عاصى، مدير النيابة، والمستشار إبراهيم صالح، المحامى العام، قد امروا بحبس محتجز على ذمة قضية بقسم المرج لاتهامه بقتل محتجز آخر بقسم شرطة المرج، فى مشاجرة نشبت بينهم داخل الحجز.

وقالت التحقيقات إن أفراد حرس القسم سمعوا أصوات صراخ واشتباكات داخل الحجز، وعلى الفور توجهوا إليه وتبين نشوب مشاجرة بين المحتجزين وسقوط قتيل وتم نقل جثته إلى المشرحة، كما تبين أن المتهم وهو محتجز على ذمة قضية مخدرات طعن المجنى عليه ب"ملعقة" اخترقت بطنه ليلقى مصرعه قبل محاولة إسعافه.

وتلقت النيابة اخطاراً من القسم يفيد بوقوع مشاجرة بين محتجزين داخل القسم، مما أدى إلى مصرع أحدهم على يد الآخر، ومن المقرر أن تعاين النيابة جثة القتيل، وتنتدب الطب الشرعى لإيداع تقرير بسبب الوفاة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس محتجز قتل آخر داخل غرفة حجز قسم شرطة المرج 15 يوما

قتيل قسم المرج

مقتل محتجز بقسم المرج

أمن القاهرة

اخبار الداخلية

اخبار الحوادث اليوم

أخبار الحوادث

مشاجرة بقسم المرج

اخبار مصر




لا تفوتك
التعليم تمد فترة البت فى طلبات الالتحاق بـ "أولى ابتدائى" حتى 7 أغسطس

التعليم تمد فترة البت فى طلبات الالتحاق بـ "أولى ابتدائى" حتى 7 أغسطس

السلطات الإيطالية تحتجز محمد محسوب وزير المجالس النيابية فى عهد الإخوان

السلطات الإيطالية تحتجز محمد محسوب وزير المجالس النيابية فى عهد الإخوان

المرور يغلق دائرى الوراق جزئيًا بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

المرور يغلق دائرى الوراق جزئيًا بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

محمد صلاح مواهب على كل لون.. بعد السلة يستعد للموسم الجديد بماراثون دراجات

محمد صلاح مواهب على كل لون.. بعد السلة يستعد للموسم الجديد بماراثون دراجات

"قيم البرلمان": اللجنة تحقق مع "الحريرى" لأول مرة.. ومخالفاته متكررة

"قيم البرلمان": اللجنة تحقق مع "الحريرى" لأول مرة.. ومخالفاته متكررة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة