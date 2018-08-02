النزول بدرجات القبول بمدارس التعليم الفنى بمحافظة السويس

وافق اللواء أحمد حامد محافظ السويس على نزول درجات المتقدمين لمدارس التعليم الفنى بالمرحلة الثانية لعدم الوصول للكثافة المطلوبة للتعليم الصناعى والتجارى والفندقى والمتقدمين الى المدرسة البحرية من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

وأكد بيان صادر من ديوان محافظة السويس، أن قسم البتروكيماويات تم النزول بالدرجات من 265 درجة الى 255 درجة والمتقدمة الصناعية من 245 درجة الى 240 درجة بنين فقطوالمتقدمة التجارية من 215 درجة الى 210 درجات والمتقدمة الفندقية من 200 درجة إلى 180 درجة ومدرسة الصناعات البحرية تم النزول من 180 درجة الى 175 درجة.