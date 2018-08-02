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المعمل الكيماوى يفحص كمية من المخدرات ضبطتها أجهزة الأمن بحوزة عاطل فى بولاق

الخميس، 02 أغسطس 2018 06:20 م
المعمل الكيماوى يفحص كمية من المخدرات ضبطتها أجهزة الأمن بحوزة عاطل فى بولاق أقراص مخدرة
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بعرض كمية من الأقراص المخدرة، تم ضبطها بحوزة عاطل ببولاق الدكرور؛ على المعمل الكيماوى لفحصها وكتابة تقرير واف عنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت له تهمة الاتجار فى المواد المخدرة.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد ألقت القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار بالأقراص المخدرة ببولاق الدكرور، حيث تم ضبطه وبحوزته 170 قرصًا مخدرًا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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