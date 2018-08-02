المجلس القومى للمرأة بالغربية يعقد ندوة عن المساواة بين الرجل والمرأة

عقد فرع المجلس القومى للمرأة بالغربية، برئاسة الدكتورة صفاء مرعى مقرر عام المجلس بالتعاون مع مديرية الشباب و الرياضة ندوة فى إطار مشروع رجال ونساء من أجل المساواه بين الجنسين الذى ينفذه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحده للمساواه بين الجنسين واعتزام المجلس تنفيذ حملات بعنوان "لأنى رجل" .

أدارت الندوة تغريد مأمون عضو الفرع بحضور نبيلة جميل ومنى عياد وزينب فايد أعضاء الفرع وحضور هند نجيب مدير مكتب وكيل الوزارة.

وأكدت صفاء مرعى مقرر فرع المجلس، على أهمية هذا الموضوع بهدف تغيير المفاهيم الخاطئة عن الرجولة والأدوار التى يقوم بها الشباب والفتيات فى الأسرة وتعزيز مفاهيم المشاركة الإيجابية بأدوار غير نمطية للرجل فى الأسرة.