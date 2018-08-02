اللجنة الميدانية لتموين المنيا تتابع اجراءات إضافة المواليد

فريق المحافظات

تابعت اللجنة الميدانية لمديرية التموين بالمنيا ، عملية تسجيل طلبات المواطنين في اليوم الاول لإضافة المواليد على البطاقات التموينية ، حيث تفقد دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين عدد من مكاتب التموين لمتابعة تسجيل الطلبات والتي تستمر على مدار ثلاثة أشهر.

وتابع وكيل الوزارة سير العمل بالمكاتب التموينية واستقبال المواطنين الراغبين في تسجيل طلبات إضافة المواليد ،كما وجه بتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه كافة المكاتب التموينية .

أكد وكيل الوزارة على انتظام العمل بجميع المكاتب وتم الإعلان عن الإجراءات والمستندات المطلوبة والمواعيد المعلن عنها بالجدول الزمني ، كما تم الرد على كافة تساؤلات المواطنين حتى نخرج بمنظومة مشرفة وتقديم خدمة تموينية تليق بالمواطن .