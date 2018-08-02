الكونجرس يوافق على موازنة الجيش الأمريكى لعام 2019

(أ ف ب)

وافق الكونغرس الأمريكى، على موازنة قدرها 716,3 مليار دولار لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بما يُسرّع الإنفاق العسكرى ويدعم الموقف الأميركى فى مواجهة روسيا.

ووافق مجلس الشيوخ على قانون موازنة الدفاع بغالبية 87 صوتًا مقابل 10، بعد أسبوع واحد من حصوله على 359 صوتًا مقابل 54 فى مجلس النواب.

وقال وزير الدفاع جيم ماتيس فى بيان "أشعر بالامتنان لتصميم أعضاء الكونجرس، من الحزبين، على تبنى قانون موازنة الدفاع خلال وقت قياسى هذا العام".

ويُفرج القانون عن مبلغ 69 مليار دولار للعمليات الخارجية الجارية (أفغانستان، سوريا، العراق، الصومال)، ويشتمل على زيادة قدرها 2,6% على رواتب أفراد القوات المسلحة، ويُتيح صرف عشرات المليارات من أجل الاستثمار فى تحديث البحرية والقوات الجوية والصواريخ الأمريكية.

ويحظّر القانون على البنتاجون تسليم أى مقاتلة من طراز إف-35 إلى تركيا فى حال لم تُنه أنقرة مفاوضاتها مع روسيا لشراء أنظمة إس-400 الدفاعية الجوية الروسية.