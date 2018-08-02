"القومى للمرأة" ينظم توعية للسيدات بقرى غرب بورسعيد لمواجهة حرب الشائعات

بورسعيد – محمد فرج

أكدت نجلاء إدوار مقررة المجلس القومى للمرأة فرع بورسعيد خلال تصريحات صحفية إطلاق حملات توعية للسيدات بقرى غرب بهدف توعيتهن بضرورة مواجهة حرب " الشائعات" التى تنتشر و تؤدى إلى حدوث بلبلة فى الرأى العام بل تدمر أحيانا المجتمع.

لافتة إلى أن معظم مواقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك" أصبح هوية من لا عمل له " هو اساس البلبلة و زعزعة الفكر و الرأى .

وقالت: إننا نقوم بمواجهة و محاربة و تحدى حروب الجيل الرابع التى تهدم كل ما هو جديد وهى مثلها مثل الإرهاب الذى يهدم و يدمر ومن ثم إستهدفنا فئة السيدات بقرى غرب من خلال حملات طرق الأبواب و ندوات للتوعية .