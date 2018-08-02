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"القومى للمرأة" ينظم توعية للسيدات بقرى غرب بورسعيد لمواجهة حرب الشائعات

الخميس، 02 أغسطس 2018 12:19 ص
"القومى للمرأة" ينظم توعية للسيدات بقرى غرب بورسعيد لمواجهة حرب الشائعات نجلاء إدوار
بورسعيد – محمد فرج
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أكدت نجلاء إدوار مقررة المجلس القومى للمرأة  فرع بورسعيد خلال تصريحات صحفية  إطلاق حملات توعية للسيدات بقرى غرب  بهدف توعيتهن بضرورة مواجهة حرب " الشائعات" التى تنتشر و تؤدى إلى حدوث بلبلة فى الرأى العام بل تدمر أحيانا المجتمع.

لافتة إلى أن معظم مواقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك" أصبح هوية من لا عمل له " هو اساس البلبلة و زعزعة الفكر و الرأى .

وقالت: إننا نقوم بمواجهة و محاربة و تحدى حروب الجيل الرابع التى تهدم كل ما هو جديد وهى مثلها مثل الإرهاب الذى يهدم و يدمر ومن ثم إستهدفنا فئة السيدات بقرى غرب من خلال حملات طرق الأبواب و ندوات للتوعية .

 

 

 


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