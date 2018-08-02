الفريق مهاب مميش: عبور 49 سفينة بحمولة 3.3 مليون طن

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الخميس، عبور 49 سفينة بحمولة 3.3 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 23 سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن، وأن أكبرحمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم الدانمركMARSCAL MAERSK بحمولة 200 ألف طن، قادمة من هولندا، ومتجهة إلى الهند.

وعبرت 26 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة "، بحمولة 2 مليون طن، وأن أكبرحمولة لسفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج OOCL GERMANY، بحمولة 220 ألف طن قادمة من سنغافورا، ومتجهه إلى بريطانيا.