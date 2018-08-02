العراق: إصابة 3 مدنيين بسقوط قذائف هاون على قرية شمال العظيم

أ ش أ

أعلن رئيس المجلس المحلى فى ناحية سد العظيم محمد ضيفان العبيدى، اليوم الخميس، عن إصابة طفلين وامرأة بسقوط قذائف هاون على قرية شمال العظيم.

وقال العبيدى - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن أربع قذائف هاون سقطت على قرية المجره شمال ناحية سد العظيم، مستهدفة العوائل الآمنة، مما أدى إلى إصابة طفلين وامرأة بجروح متفاوتة.

وأضاف أن مصدر هذه القذائف هى القرى المحاذية لنهر العظيم ومنها قرية البودعيجل، محذرا من الشريط الذى يمتد لمسافة ثمانية كيلو متر بات يشكل خطر على أمن محافظة ديالى.

يذكر ان تنظيم داعش يقوم بين فترة واخرى باستهداف الاسر فى المناطق الامنة فى محاولة منه لزعزعة الاستقرار الامنى لتلك المناطق.