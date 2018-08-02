الصين تدعو لإنشاء آلية للسلام فى شبه الجزيرة الكورية

سنغافورة (رويترز)

دعت الصين اليوم الخميس للعمل على وضع آلية لإحلال السلام ونزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية.

وعبر وزير الخارجية وانغ يى عن أمله فى أن تحافظ الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على الاتصالات بينهما وأن تبدد كل دولة مخاوف الأخرى حتى تنجح محادثاتهما. كانت واشنطن وبيونجيانج قد اتفقتا خلال قمة فى يونيو على إنهاء المواجهة النووية بينهما.

وكانت الصين قد وقعت إلى جانب كوريا الشمالية والولايات المتحدة على الهدنة التى أنهت الحرب الكورية (1950-1953) لكن لم يتم التوصل لاتفاق سلام.

وقال وانغ فى سنغافورة "حرى بنا فى الوقت نفسه ونحن نعمل على نزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية أن نمضى قدما فى إنشاء آلية للسلام فى شبه الجزيرة. هذان لهما تأثير متبادل على بعضهما بعضا".