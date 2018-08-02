video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 02 أغسطس 2018 10:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصين تدعو لإنشاء آلية للسلام فى شبه الجزيرة الكورية

الخميس، 02 أغسطس 2018 09:52 ص
الصين تدعو لإنشاء آلية للسلام فى شبه الجزيرة الكورية زعيمى كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية
سنغافورة (رويترز)
إضافة تعليق

دعت الصين اليوم الخميس للعمل على وضع آلية لإحلال السلام ونزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية.

 

وعبر وزير الخارجية وانغ يى عن أمله فى أن تحافظ الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على الاتصالات بينهما وأن تبدد كل دولة مخاوف الأخرى حتى تنجح محادثاتهما. كانت واشنطن وبيونجيانج قد اتفقتا خلال قمة فى يونيو على إنهاء المواجهة النووية بينهما.

 

وكانت الصين قد وقعت إلى جانب كوريا الشمالية والولايات المتحدة على الهدنة التى أنهت الحرب الكورية (1950-1953) لكن لم يتم التوصل لاتفاق سلام.

 

وقال وانغ فى سنغافورة "حرى بنا فى الوقت نفسه ونحن نعمل على نزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية أن نمضى قدما فى إنشاء آلية للسلام فى شبه الجزيرة. هذان لهما تأثير متبادل على بعضهما بعضا".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

واشنطن تعتزم دعوة المجتمع الدولى للإبقاء على العقوبات ضد كوريا الشمالية

الصين

شبه الجزيرة الكورية

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

اخبار عالمية




لا تفوتك
التعليم تمد فترة البت فى طلبات الالتحاق بـ "أولى ابتدائى" حتى 7 أغسطس

التعليم تمد فترة البت فى طلبات الالتحاق بـ "أولى ابتدائى" حتى 7 أغسطس

السلطات الإيطالية تحتجز محمد محسوب وزير المجالس النيابية فى عهد الإخوان

السلطات الإيطالية تحتجز محمد محسوب وزير المجالس النيابية فى عهد الإخوان

المرور يغلق دائرى الوراق جزئيًا بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

المرور يغلق دائرى الوراق جزئيًا بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

محمد صلاح مواهب على كل لون.. بعد السلة يستعد للموسم الجديد بماراثون دراجات

محمد صلاح مواهب على كل لون.. بعد السلة يستعد للموسم الجديد بماراثون دراجات

"قيم البرلمان": اللجنة تحقق مع "الحريرى" لأول مرة.. ومخالفاته متكررة

"قيم البرلمان": اللجنة تحقق مع "الحريرى" لأول مرة.. ومخالفاته متكررة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة