"الصحة": تشكيل 4 لجان فرعية لاستمرار نجاح منظومة القضاء على قوائم الانتظار

كتب وليد عبد السلام

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة السكان، اجتماعاً، مساء اليوم الخميس، مع لجنة القضاء على قوائم انتظار الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، لمتابعة أخر أعمالها، والتى تعد إحدى محاور حزمة المشروع القومي للتأمين الصحى الشامل الجديد، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بالمعهد القومى لتدريب الأطباء بالعباسية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد محي القاصد، مساعد الوزير لشئون الطب العلاجي ورئيس اللجنة، والدكتوراحمد الانصاري رئيس هيئة الاسعاف المصرية ومدير المشروع، واللواء سيد الشاهد، مساعد الوزير للشئون المالية والادارية، والدكتور أحمد السبكى، مساعد الوزير لشئون الرقابة والمتابعة، والدكتور شريف وديع، مستشار الوزير للرعايات، والدكتور عماد كاظم مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، كما حضر الاجتماع ممثلي من هيئة الرقابة الادارية والمستشفيات الجامية، وهيئة التأمين الصحى، وبيت الزكاة، والبنك المركزي، وجمعية الأورمان.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أنه ضماناً لاستمرار أعمال اللجنة وحفاظاً على ما تم تحقيقة تم تشكيل 4 لجان فرعية تنبثق من اللجنة الرئيسية تكون هدفها إحكام الرقابة والمتابعة على المنظومة، وهم " لجنة الدعم اللوجستي للمنظومة، ولجنة الدعم الفني للمنظومة، ولجنة الادارة والحكم للمنظومة، ولجنة التمويل المالي، بالاضافة الى تكوين وحدة للتخطيط الاستراتيجي "رئاسة المشروع ".

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، الى أن لجنة الدعم اللوجستي للمنظومة، تتكون من 4 فرق، الاول لمتابعة المستلزمات الطبية، والثاني لمتابعة القوى البشرية،والثالث لمتابعة الأعطال والصيانة، والرابع لتشغيل المنظومة ومهمته تحديد القدرات التشغيلية للمستشفيات ورفع القدرات التشغيلية القصوى للمستشفيات.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، ان لجنة الدعم الفني للمنظومة، تتكون من ثلاث فرق، الاول لمتابعة تدريب الجهات ومهمته حل مشكلات المستشفيات في التعامل مع المنظومة وتوفير الدعم الفني لمندوبي المستشفيات، والثاني لتحسين جودة البيانات ومهمته تنقية قواعد البيانات من المكرر والمتوفين واستكمال وتصحيح بيانات المرضى بالاستعانة بقواعد بيانات التامين الصحي ونفقة الدولة وبناء قاعدة بيانات متكاملة وجيدة للمنظومة، والثالث المؤشرات والتقارير ومهمته اعداد التقارير الاسبوعية عن الانجاز ومعدلات التشغيل ورصد الظواهر المتكررة واقتراح حلول لتفاديها ورسم خريطة جغرافية للمشروع.

وتابعت أن لجنة الادارة والتحكم للمنظومة، تتكون من 4 فرق، الاول مسئولي الجهات ومهمته متابعة كافة الحالات المحولة إلى المستشفيات ومتابعة الإجراءات الطبية وتذليل العقبات طبقا للطاقة الاستيعابية لكل مستشفى في التخصصات المتوفرة، والثاني ممثلي جهات التمويل لتوفير المستلزمات اللازمة للحالات ومتابعة القرارات وتحويلها، والثالث لمتابعة كافة الحالات المحولة الى المستشفيات، والرابع فريق غرف المتابعة الجغرافية.

وذكرت وزيرة الصحة أن لجنة التمويل المالي، تتكون من فريقين، الأول لحسابات المرضى ومهمته تجميع الحالات التي تم اجرائها من المنظومة وطلب فواتير الحالات ومطالبتها من المستشفيات وإحالة المطالبات المستوفاه الى فريق الموازنة، والثاني للموازنة ومهمته رفع تقارير بالتكلفة الاسبوعية والمتبقي سواء من ميزانية الوزارة أو نفقة دولة او تأمين صحي او من حساب التبرعات.

وقالت وزيرة الصحة والسكان إنه حرصاً على إستدامة منع تكوين قوائم الانتظار تم تشكيل وحدة التخطيط الاستراتيجي "رئاسة المشروع" لافتة الى أن مهامها تتمثل فى تحويل الحالات لجهات العلاج المختلفة واقتراح إعادة توزيع القدرات الاستراتيجية لمستشفيات وزارة الصحة استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وفي نهاية الاجتماع وجهت وزيرة الصحة الشكر الى جميع الجهات المشاركة فى هذا المشروع القومي واختصت كلاً من البنك المركزي، وبيت الزكاة، ومستشفيات القوات المسلحة، ومستشفيات الشرطة، والمستشفيات الجامعية، ومستشفى وادي النيل، ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب، وجمعية الاورمان الخيرية، وذلك لدعمهم في القضاء على قوائم الانتظاروتعاونها مع وزارة الصحة والسكان.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان خصصت الموقع الالكتروني wl.smcegy.com و الخط الساخن 15300، للقضاء على قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة خلال 6 أشهر بالمجان، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية.