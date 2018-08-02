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السكة الحديد: مجهول يلقى حجارة على قطار مطروح ـ القاهرة.. وإصابة راكب

الخميس، 02 أغسطس 2018 12:01 ص
السكة الحديد: مجهول يلقى حجارة على قطار مطروح ـ القاهرة.. وإصابة راكب قطارات السكة الحديد ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى
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أعلنت هيئة السكة الحديد، مساء الأربعاء، إصابة راكب فى قطار رقم 775 مكيف مرسى مطروح ـ القاهرة، نتيجة إلقاء مجهول حجارة على القطار أثناء مسيرة بمحطة رأس الحكمة بين مطروح والضبعة مما تسبب فى كسر زجاج عربة القطار وإصابة أحد الركاب بالعربة الثامنة، تم طلب الاسعاف وعمل الإسعافات الأولية وإخطار الشرطة .

 وناشدت هيئة السكة الحديد، المواطنين القاطنين بجوار خطوط السكك الحديدية الإبلاغ عن أى شخص يحاول الأعتداء على أملاك الهيئة وإلقاء أو قذف القطارات بالحجارة أثناء مسيرها حرصا على أمن وسلامة الركاب .

 


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