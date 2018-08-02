السكة الحديد: رفع أثار حادث قطار أسوان بالكامل مساء اليوم

أكد المهندس شعبان محمود، رئيس المنطقة الجنوبية للسكة الحديد، أنه سيتم بدء العمل فى رفع أثار قطار رقم 982 القادم من القاهرة – أسوان، مساء اليوم الخميس، عقب إقلاع آخر قطار من محطة أسوان فى تمام الساعة الحادية عشر والربع.

وأوضح أنه خلال تحرك أخر رحلة سيتم رفع عربات القطار التى تم فحصها بمعرفة الجهات المعنية من النيابة وهيئة السكة الحديد، متوقعا بدء تشغيل الخط الصاعد من القاهرة- أسوان خلال يومين.

وأشار رئيس المنطقة الجنوبية للسكة الحديد، إلى أن رفع عربات القطار ستؤدى إلى تعطل العمل بالخط النازل، لذا تم اختيار العمل فى المواعيد المسائية بعد انتهاء الرحلات المتجهة من محطة أسوان، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء عملية رفع القطار سيتم عمل صيانة للقضبان بطول 250 متر.