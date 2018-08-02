video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 02 أغسطس 2018 04:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

السكة الحديد: رفع أثار حادث قطار أسوان بالكامل مساء اليوم

الخميس، 02 أغسطس 2018 03:44 م
السكة الحديد: رفع أثار حادث قطار أسوان بالكامل مساء اليوم حادث قطار أسوان - أرشيفية
أسوان ندى سليم - عبد الله صلاح
إضافة تعليق
أكد المهندس شعبان محمود، رئيس المنطقة الجنوبية للسكة الحديد، أنه سيتم بدء العمل فى رفع أثار قطار رقم 982 القادم من القاهرة – أسوان،  مساء اليوم الخميس، عقب إقلاع آخر قطار من محطة أسوان فى تمام الساعة الحادية عشر والربع.
 
وأوضح أنه خلال تحرك أخر رحلة سيتم رفع عربات القطار التى تم فحصها بمعرفة الجهات المعنية من النيابة وهيئة السكة الحديد، متوقعا بدء تشغيل الخط الصاعد من القاهرة- أسوان خلال يومين.
 
وأشار رئيس المنطقة الجنوبية للسكة الحديد، إلى أن رفع عربات القطار ستؤدى إلى تعطل العمل بالخط النازل، لذا تم اختيار العمل فى المواعيد المسائية بعد انتهاء الرحلات المتجهة من محطة أسوان، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء عملية رفع القطار سيتم عمل صيانة للقضبان بطول 250 متر.
 
يذكر أن قطار رقم 982 القادم من القاهرة الى محافظة أسوان، قد خرجت 8 من عرباته عن القضبان فى صباح الأحد الماضى، مما أسفر عن إصابة 6 مصابين وتعطل حركة القطارات لعدة ساعات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النقل: حل مسامير القضبان ليس سببا فى حادث قطار أسوان

اخبار مصر

اخبار محافظات

اسوان

اخبار اسوان

اخبار محافظة اسوان

قطار اسوان

حادثة قطار اسوان




لا تفوتك
للباحثين عن وظيفة.. "القوى العاملة" تعلن عن 2782 فرصة عمل حتى نهاية أغسطس

للباحثين عن وظيفة.. "القوى العاملة" تعلن عن 2782 فرصة عمل حتى نهاية أغسطس

رئيس السكة الحديد: 182 ألف مقعد إضافى خلال عيد الأضحى اعتبارا من 15 أغسطس

رئيس السكة الحديد: 182 ألف مقعد إضافى خلال عيد الأضحى اعتبارا من 15 أغسطس

صور..القصة الكاملة لسرقة قرنية موظف بقصر العينى.. الزوجة: "محمد دخل يعمل قسطرة مات ورأيت دماء تسيل من عينه فى مغسلة المستشفى".. وشقيقه: "طبيب قالى أخوك كان حى أثناء أخذ القرنية".. ويناشد المسئولين:عايز حق أخويا

صور..القصة الكاملة لسرقة قرنية موظف بقصر العينى.. الزوجة: "محمد دخل يعمل قسطرة مات ورأيت دماء تسيل من عينه فى مغسلة المستشفى".. وشقيقه: "طبيب قالى أخوك كان حى أثناء أخذ القرنية".. ويناشد المسئولين:عايز حق أخويا

فيديو.. تميم يحاصر حجاج بلاده.. أجهزته ترهب القطريين وتحجب رابط وزارة الحج السعودية.. وأمير مكة: لم يصل أى حاج من قطر حتى الآن.. والمملكة تكشف عن إجراءات جديدة لتمكين مواطنى الدوحة من أداء المناسك هذا العام

فيديو.. تميم يحاصر حجاج بلاده.. أجهزته ترهب القطريين وتحجب رابط وزارة الحج السعودية.. وأمير مكة: لم يصل أى حاج من قطر حتى الآن.. والمملكة تكشف عن إجراءات جديدة لتمكين مواطنى الدوحة من أداء المناسك هذا العام

مصدر دبلوماسى: عرض محمد محسوب على قاض إيطالى قبل تسليمه لمصر

مصدر دبلوماسى: عرض محمد محسوب على قاض إيطالى قبل تسليمه لمصر

صور.. أجيرى: أعلم طريقة لعب أفريقيا وهدفى تطوير الكرة المصرية

صور.. أجيرى: أعلم طريقة لعب أفريقيا وهدفى تطوير الكرة المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة